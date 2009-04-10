Basın Konseyi, Bugün gazetesini kınadı





Basın Konseyi, 13 Şubatta yayımlanan "Çamur at izi kalsın" başlıklı haber nedeniyle "Bugün" gazetesinin kınanmasına karar verdi.



Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Arif Ali Cangı'nın, avukatı Nilgün Tortop aracılığıyla Bugün Gazetesi'nde hakkında yayımlanan bir haberle ilgili şikayette bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada, şikayette, "haberin gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı, yargı kararına dayalı tekzibin de yayımlanmadığı, üstelik aynı haber için 1998 yılında mahkumiyet kararı verildiği, buna rağmen yıllar sonra aynı haberin tekrar edildiğinin" ileri sürüldüğü kaydedildi.



Şikayet edilen Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt'un gönderdiği cevapta, "AB standartlarında ÇED raporu olan bir tesisle uğraşılmış olmasının yerildiği", "Petrolden çok daha önemli olan altının Türk ekonomisine katacağı değere işaret edildiği" unsurunun öne çıkartılarak haber verme hakkının kullanıldığını beyan ettiği bildirildi.



Açıklamada, şikayeti değerlendiren Basın Konseyi Yüksek Kurulunun (BKYK), oy birliği ile "Bugün" gazetesinin kınanmasına karar verdiği belirtildi.

