Basın Konseyi: AYM’nin Dündar ve Gül için verdiği tarihi karar emsal olacak

Basın Konseyi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında 'hak ihlali var' yönündeki kararın emsal teşkil olacağını belirtti.

“Anayasa'nın 3 temel maddesine aykırı olarak 92 gündür Silivri'de tutuklu kalan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında AYM'nin verdiği hak ihlali kararı tarihi bir dönemeçtir ve gelecek için bir emsal oluşturmuştur” denilen açıklamada kararın gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklanan veya mağdur edilen tüm gazeteciler için emsal olduğunun altı çizildi.

Basın Konseyi’nin açıklaması şöyle:

Anayasa'nın 3 temel maddesine aykırı olarak 92 gündür Silivri'de tutuklu kalan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında AYM'nin verdiği hak ihlali kararı tarihi bir dönemeçtir ve gelecek için bir emsal oluşturmuştur.

AYM'nin aldığı bu karar ile nefes alırken, gazetecilerin özgürlükleri için de sevinç duyduk.

Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Gazetecilik faaliyetinden ötürü gazetecilerin tutuklanmaları demokrasilerin ayıbıdır.

Hiç şüphesiz AYM'nin kararı; Türkiye'de yargının hala var olduğuna dair umutları canlandırmıştır.

Basın Konseyi, Dündar ve Gül'ün tutuklanmasına giden ve sonrasındaki süreçte, sürekli olarak Anayasamıza ve Devletimizin tarafı olduğu uluslararası antlaşmalara atıf yapmış, tutukluluk sürecinin bu yükümlülüklerimize aykırı düştüğünü vurgulamış ve gazetecilerin serbest bırakılması için Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi önünde “umut nöbeti”ni düzenlemiştir. Bu çabalarımız bir karşılık bulduğu için ayrıca mutluyuz!

Buna karşılık, bu kararla da tespit edildiği üzere, Dündar ve Gül'ün 92 gün haksız yere tutuklu kaldıkları şeklindeki acı gerçek değişmeyecektir. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesi kararıyla tespit edilen bu haksızlığın ortaya çıkmasında sorumluluğu olanların durumunu hassasiyetle değerlendireceğini düşünüyoruz.

Can Dündar ve Erdem Gül için özgürlük kararından memnuniyet duyarken, gazetecilik faaliyetini icra etmesi nedeniyle başka hiçbir basın mensubunun mağdur edilmemesi yönündeki temenni ve uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz!

IPI: Temelsiz dava düşene kadar yanlarındayız

Dünyanın en köklü ve yaygın basın özgürlüğü kuruluşlarından olan Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

IPI Savunu ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis, “Anayasa Mahkemesi yargıçlarının bugün ayağa kalkıp, demokrasi ve insan haklarına saygının Türkiye’de hala temel değerler olduğunu göstermesinden son derece memnunuz. IPI ve dünyanın dört bir yanındaki üyeleri, Sayın Dündar ve Sayın Gül’ün hızla salıverilmesini beklemektedir. Haklarındaki temelsiz dava düşene kadar onların yanında yer almayı sürdüreceğiz.”



Ellis, dünyanın önde gelen basın özgürlüğü kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte geçen ay Dündar ve Gül’ü ziyaret talepleri Adalet Bakanlığınca reddedildiği için Silivri Cezaevi önünde bir protesto açıklaması yapmış ve Umut Nöbeti’ne katılmıştı.