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Basın Konseyi: "55 saniye yayında kalan tek kelimeye 3 yıl hapis. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesine bunun geçerliliğini anlatamayız"

  İSTANBUL,(DHA) Basın Konseyi, gazeteci Oğuz Güven'in mahkumiyeti konusunda bir açıklama yaptı

21 Kasım 2017 16:18

 

İSTANBUL,(DHA) Basın Konseyi, gazeteci Oğuz Güven\'in mahkumiyeti konusunda bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

\"Tek kelimeye 3 yıl hapis, dünyanın hiçbir demokratik ikliminde kabul edilemez. Cumhuriyet gazetesi internet sitesiOğuz Güven\'e sadece 55 saniye yayında kalan bir tweet nedeniyle 3 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası verildiğini üzüntüyle öğrendik.Trafik kazasında vefat eden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper olayında \'yazanları da rahatsız ettiği\' için sadece 55 saniye içinde yayından kaldırılan bir tweet hatası için verilen 3 yıllık hapis cezasının, \'orantısız\' olduğuna inanıyoruz. Bir yayın yönetmeninin, böyle bir davada bu kadar ağır bir cezaya çarptırılması adalet duygusunu zedeler ve \'intikam alma\' görüntüsü yayar. Bu nedenlerle Gazetecilerin yargılanmaları, tutuklanmaları Türkiye\'ye itibar kazandırmadığı gibi, tersine itibar kaybettirir.Tüm gazeteci yargılamaları, \'medyanın 4. Kuvvet olduğu\' dikkate alınarak değerlendirilmeli, gazeteciliğin \'Demokrasinin olmazsa olmazı\' olduğu unutulmamalı, tutuksuz yargılama yapılmalıdır.”

 

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