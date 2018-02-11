Basın Konseyi 31 yaşında

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İSTANBUL, (DHA) BASIN Konseyi, 31\'inci kuruluş yılını dün gece bir davetle kutladı. Kadıköy Büyük Kulüp\'te yapılan kutlama gecesinde konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Basın konseyi olarak, çok sayıda tutuklu gazeteciyi cezaevinde ziyaret ettiğini, bu ziyaretlerin notlarını medyaya aktararak seslerinin duyulmasını sağladığını söyledi. Türenç, Basın Konseyi\'nin başından beri tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istediğini, bu sağlanıncaya kadar da mücadele edeceklerini kaydetti. Türenç, \"Bağımsız, özgür habercilik asıldır.Yasaklarla gazetecilik yapılamaz\"dedi.

Gecenin \"Onur konukları\" tutuklu gazeteci-milletvekili Enis Berberoğlu\'nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu, Silivri Cezaevi\'nden yeni çıkan gazeteci Gökmen Ulu ve 70 yıllık gazeteci-foto muhabiri Ara Güler\'di. Berberoğlu,kocasının Maltepe cezaevınden gönderdiği mektubu gözyaşları içinde okurken,\"Enis\'in dışarıdaki meslektaşlarına sevgilerini getirdim. Bu günlerin de aşılacağını iletti hepinize\" dedi. Gökmen Ulu da, \"Tutuklu tüm gazetecilere özgürlük getirilmeli\" diye konuştu.

70 yıllık foto muhabiri Ara Güler\'e de gecede, meslekte geçen 70 yılın anısına, \"yaşam boyu meslek ödülü\"nü ve Basın Konseyi\'ni simgeleyen Mavi Kuş\'u Konsey Başkanı Pınar Türenç verdi. Daha sonra Ara Güler\'in çektiği \"Yavuz\" zırhlısı belgeseli gösterildi. Çekimi 20 yıl süren ve Yavuz Zırhlısı\'nın sökülüp parçalanmasının görüntülerinin, dramatik bir anlatımla aktarıldığı belgesel büyük ilgiyle izlenildi. Belgesel, 1980\'li yıllarda uzun bir süre yasaklanmıştı.

Ara Güler, hayatı boyunca bir foto muhabiri olarak kaldığı için kendini mutlu saydığını söyledi. Afrodısıas antik kentini bularak insanlığa kazandıran kişi olarak da bilinen Ara Güler, \"Ben o taşların fotoğraflarını çekerek, 3 bin yıl sonra konuşmalarını, dertlerini anlatmalarını sağladım\" dedi.

Gecede konuşan Basın Konseyi eski Başkanı Oktay Ekşi ise, \"Ara Güler, Türk Basın dünyası için iki numara büyük bir gazeteci ve foto muhabiridir. Kendisi bilindiği gibi Afrodisias antik kentini günyüzüne çıkaran kişidir. Ancak çektiği fotoğrafları, o dönem çalıştığı medya kuruluşunun yazıişleri müdürüne anlatamamış, Alman Stern Dergisi\'nde yayınlatmıştır. Almanlar fotoğrafları yayımlayınca, Türk basını da olayın öneminin farkına varmış, konuyu gündemine ancak o zaman alabilmiştir\" dedi.

Sınır ötesi harekattaki şehitler nedeniyle müziksiz yapılan gecenin sonunda, Basın Konseyi yüksek kurulu üyeleri ve konuklar 31’inci yaş pastasını birlikte kestiler.

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