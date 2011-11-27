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Basın Kandil'e çıkardı, mahkeme serbest bıraktı

Son KCK operasyonunda gözaltına alınan ve basında Kandil’de çekildiği iddia edilen fotoğrafları yer alan avukat İrfan Dündar mahkemece serbest bırakıldı.

27 Kasım 2011 02:00

T24- Son KCK operasyonunda gözaltına alınan  ve basında Kandil’de çekildiği iddia edilen fotoğrafları  yer alan  avukat İrfan Dündar mahkemece serbest bırakıldı.

Dündar’ın Kandil’de PKK kamplarında silahlı eğitim aldığı iddia edildi. Bir gün sonra Dündar’ın avukatları o fotoğrafların devamını da yayımladı ve fotoğrafın Hakkâri’de bir piknikte çekildiğini belirterek, silahın da ruhsatlı olduğunu söyledi. Dündar, önceki gün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde sorguya alındı.  Radikal gazetesinin haberine göre, savcılıkta ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. Dündar’ın avukatı Özcan Kılıç, sorgu sırasında o fotoğraflardan söz edilmediğini anlatarak şunları söyledi: “Dosyayı inceledim. Biz zaten medyada çıktıktan sonra savcılığa bilgi verdik.

Piknikte çekilmiş fotoğraflar. Savcı bunun değil, Öcalan’la görüşme üzerinde durdu. İrfan Dündar, Öcalan’la en son 2005’te İmralı’da görüştü. Soruşturmanın kapsamı ise daha çok 2010’dan bugüne yapılan görüşmelerle ilgili. İrfan’ın gözaltına alınması tam anlamıyla piyangodan çıkmış. Zaten bu nedenle de serbest kaldı.” Fotoğraf konusunda savcılık ve polis yetkilileri ‘bilgimiz yok’ derken, fotoğrafları medyaya gönderen kişi ya da kişilerin tespiti için de soruşturma açıldığı belirtildi.

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