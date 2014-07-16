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Basın-İş: Son altı ayda 981 basın mensubu işten çıkarıldı

Basın İş Sendikası tarafından hazırlanan rapora göre, Ocak-Haziran 2014 döneminde 981 gazeteci işten çıkarıldı

16 Temmuz 2014 22:07

Basın İş Sendikası’nın hazırladığı rapora göre, son altı ayda 981 medya çalışanı işten çıkarıldı. Ocak-Haziran 2014 döneminde işsiz kalan basın mensubu sayısı rekor kırarken, 56 basın emekçisi de çeşitli nedenlerle işinden istifa etmeyi tercih etti. Son günlerde medya patronlarının maliyet azaltmak için basılı yayınları terk ederek dijital yayıncılığa dönmesi ve aynı grup yayınları içerisinde haber havuzları oluşturulması işten çıkartılan basın yayın çalışanlarını artmasına neden oldu.

Evrensel.net’te yer alan habere göre, Haziran ayında medya çalışanlarına yönelik hak ihlallerinden kısa alıntılar şöyle: 

 

3 Haziran

 

Aydın Ayyıldız, Turgay Ayyıldız ve Şenol Ayyıldız kardeşlerin sahibi olduğu Shopping TV’de çalışan 40 kişinin işine son verildi. 

Uzun süredir çalışanların ücretlerinin ödenmesi konusunda sıkıntı? yaşayan Yurt gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Merdan Yanardağ gazeteden ayrıldığını açıkladı

Reji, program ve haber departmanlarında çalışan 20 kişinin işine son? veren + 1 kanalı yönetimi haber bültenlerini kaldırdığını açıkladı

 

4 Haziran 

 

Cumhuriyet Gazetesi, 10 ay önce göreve başlayan Murat İnceoğlu’nun yanı sıra Pazar Dergi ekinde ve Dış Haberler servisinde staj adı altında çalışan ve kadroya alınacağı sözü verilen iki kişiyi işten çıkardı

Akşam Gazetesi'nde 2005 yılından bu yana köşe yazarlığı yapan Elif Aktuğ’un yayın ile yolları ayrıldı.

Günlük olarak yayımlanan soL gazetesi son sayısını yayınladı ve yayın hayatına haftalık olarak devam edeceğini açıkladı.

 

10 Haziran

 

2009 yılındaki Sabah-atv grevi öncesinde Türk-İş’e bağlı TGS üyesi çalışanlardan Ender Ergün’ü sendikal faaliyetleri nedeniyle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Levent Tayla işten çıkartıldı.

 

13 Haziran

 

Yayın hayatına dijital olarak devam edeceğini açıklayan Radikal gazetesinde çalışanlar işten çıkartılma başladı.  

 

14 Haziran 

 

Uzun süredir çalışanların ücretlerinin ödenmesinde önemli sorunlar yaşanan İhlas grubuna bağlı TGRT kanalında çalışan Diplomasi Muhabiri Akın Altay ve muhabir Merve Yakan kuruma dava açarak ayrıldı.

Star gazetesi son dönemde yazılarında AKP karşıtı yorumlar yapan Sedat Laçiner ve Mustafa Akyol’un yazılarını yayınlamaya son verdi

 

17 Haziran

 

AİHM, Evrensel gazetesi eski sahibi Ahmet Sami Belek ve eski yayın yönetmeni İsmail Muzaffer Özkurt, ile Dema Nu gazetesi sahibi Memet Aslan ve Genel Yayın Yönetmeni Zozan Sezen'in başvurularında Türkiye’yi ifade özgürlüğünü ve adil yargılama hakkını ihlal etmekten toplam 38 bin 559 avro (yaklaşık 111 bin 820 TL) tazminata mahkum  etti .

IŞID tarafından Musul’da gerçekleştirilen elçilik baskını ile ilgili haberlere yayın yasağı konuldu.

 

20 Haziran

 

25 Mart günü İstanbul Ümraniye'de, üç polise yönelik silahlı saldırıyı haberleştirirken “polislerin kimliklerini açık yazdıkları” iddiasıyla İzmir merkezli bir haber sitesinin yayın yönetmeni olan Ü.Y. ile İnternet’ten yayın yapan bir ekonomi gazetesinin imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü olan Z.G. hakkında dava açıldı. Gazetecilerin, TMK’nın 6/1. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.

 

22 Haziran

 

Fırat Üniversitesi bahar şenliklerini izleyen 10 gazeteci özel güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı.  

 

27 Haziran

 

Maliye Bakanlığı, Taraf gazetesi ve yayıncısı Alkım Yayınları’na yönelik 14 ay süren ve “eksik inceledik” denilerek yenilenen mali inceleme sonucu “hurda gazeteleri” gerekçe göstererek 5,5 milyon TL’lik vergi cezası kesti. 

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