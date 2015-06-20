Basın İlan Kurumu'ndan savcı Kiraz fotoğrafı için 39 gazeteye ceza

Basın İlan Kurumu (BİK), İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile iki DHKP-C üyesinin yaşamını yitirdiği rehin alma eylemine ait fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle 39 gazete hakkında 1 ile 12 gün arasında ilan kesme cezası verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan BİK Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ertem "Biz de bu çerçevede bunu terör örgütünün propagandası mahiyetinde gördük. Savcımızın şehit edilmesi anının görüntüleri sosyal medyada da yayınlandı. İnternet ve sosyal medya için bir şey yapamıyoruz ama yazılı basında bununla alakalı fotoğrafları, terör örgütünün propagandası olarak değerlendirdik ve bazı gazetelere cezai işlem uygulanmasına dair karar verdik." dedi.

‘Fotoğrafın büyüklüğüne göre ceza kestik’

Ertem, ilgili fotoğraflara manşette, birinci ya da iç sayfada yer verilmesiyle ilgili de ceza uyguladıklarını da belirterek ""Büyük manşet veya fotoğraf büyüklüğünü de dikkate alarak cezalandırma yaptık. En düşük bir gün ceza vermekle en yüksek 12 gün ceza vermek arasında cezalandırma yaptık ve bu cezaların yönetim kurulunda kararını verdik. Yani bu, '39 gazeteye bir ya da 12 gün ilan vermeyeceğiz ve gazeteler ilan parasını bizden alamayacak' demektir, verilen ceza budur" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu: Ahlaksızlar

Başbakan Ahmet Davutolu ise olayın yaşandığı gün, ilgili fotoğrafı yayınlayan medya kuruluşlarını tehdit ederek "Bugün sabah gazeteleri açtığınızda o resimleri, dün şakağına silah dayanmış resimleri yayımlama cüreti ve açık söylüyorum nezaketsizliğini, ahlaksızlığını göstermişlerdir." ifadelerini kullanmıştı.