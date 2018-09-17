Basın İlan Kurumu'ndan kâğıt krizine 'önlem': Bin 200 kişi işinden olabilir

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) doların yükselmesi nedeniyle oluşan kâğıt krizi nedeniyle gazetelerin girdiği darboğazdan çalışanları çıkararak ‘çözmesine’ neden olacak bir karara imza attığı belirtildi. Basın İlan Kurumu gazetelerde çalışan asgari çalışan sayısını 7’den 6’ya düşürdü. Karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yaptığı açıklamada 1200 gazetecinin işsiz kalabileceğini ifade etti.

"Kâğıt sektöründe yaşanan kriz nedeniyle bir süredir zor durumda olan gazeteler için Basın İlan Kurumunun aldığı çalışan sayısını düşürme kararı çözüm değildir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bir süredir sendikamızın da içinde bulunduğu birçok kesim kâğıt sorunu nedeniyle krizin etkilerini derinden yaşayan gazete ve yayınevleri için çözüm önerileri sıralamıştı. Dövizdeki artışlar ithal edilen kâğıt fiyatını neredeyse yüzde 100'ü aşan oranlarda yükselmesine neden oldu. Ağustos ayında yapılan Basın İlan Kururmu Genel Kurulunda asgari çalışan sayısının düşmesi konusunda yapılan teklif kabul edilmiş, bugünde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.”

Bu kararın medyada hiçbir sorunu çözmeyeceği belirtilen açıklamada “Bu karar Türkiye medyasında hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Basın İlan Kurumundan resmi ilan alan yaklaşık 1200 gazeteden birer kişinin işten çıkartılması, 1200 işsiz gazeteci daha demektir. Zaten işkolları arasında yüzde 30'luk oranla en yüksek işsize sahip olan sektörümüzde bu rakam daha da yukarı çıkacaktır.

Ayrıca KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları uyarınca Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programından yararlanan gazetelerin en fazla iki kişi olmak kaydıyla aynı program kapsamında istihdam ettikleri kişileri bu Yönetmeliğin 65 ve 78 inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırabilmelerine olanak sağlandı" kararıyla da nitelikli, mesleği gazetecilik olan 2'şer kişinin daha işten atılması toplamda bu süreçte işten atılan gazeteci sayısını 3000'in üzerine çıkartacaktır” dendi.

Krizin çözümü için öneriler

Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak perşembe günü Olağanüstü Genel Kurulu toplayacak olan Basın İlan Kurumuna önerilerimiz şu şekildedir;

-Zorunlu çalışan sayısı değil zorunlu sayfa sayısı azaltılmalı

-İlan ücretlerine en az yüzde 50 oranında zam yapılmalı



İyi niyetle yapılmış olsa da bu kararın arkasında yeni kıyım haberleri duymak istemiyoruz. Bizim önerilerimiz çalışanıyla, patronuyla bu sorunu çözecektir.”

Tanrıkulu'ndan soru önergesi

Eski Diyarbakır Baro Başkanı ve CHP İstanbul Sezgin Tanrıkulu, Basın lan Kurumu'nun kararına ilişkin olarak 1200 gazetecinin işsiz kalacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Tanrıkulu, "Basın İlan Kurumu "çalışan sayısını düşürerek" mi kağıt sektöründe yaşanan kriz ile mücadele edecektir?" diye sordu.

Tanrıkulu'nun soru öenrgesi şöyle:



Basın İlan Kurumunun, gazetelerde çalışan asgari çalışan sayısını 7'den 6'ya düşürdüğü ve kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı; Türkiye Gazeteciler Sendikasının yaptığı açıklamada 1200 gazetecinin işsiz kalabileceğine dair haberler basına yansımıştır.



Bu bağlamda;



1.Basın İlan Kurumu "çalışan sayısını düşürerek" mi kağıt sektöründe yaşanan kriz ile mücadele edecektir?



2.İthal kağıt krizi sebebiyle 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç çalışan gazete ve yayınevlerinde işten çıkarılmıştır?



3.Çalışan sayısının düşürülmesi yönünde alınan karar akabinde, yaklaşık 1200 gazetecinin işsiz kalması durumunda ortaya çıkacak işsizlik krizine nasıl çözüm bulunacaktır?



4.KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları uyarınca Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programından yararlanan gazetelerin en fazla iki kişi olmak kaydıyla aynı program kapsamında istihdam ettikleri kişileri bu Yönetmeliğin 65 ve 78'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırabilmelerine olanak sağlandı" kararıyla nitelikli, mesleği gazetecilik olan 2 kişinin daha işten çıkarılması ile toplamda işten atılan gazeteci sayısının 3000'in üzerine çıkacağı iddiaları doğru mudur?



5.İddialar ile ilgili olarak kamuoyuna bir açıklama yapilacak mıdır?

