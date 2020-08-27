Basın İlan Kurumu, mücbir sebep kararını 1 ay daha uzattı

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Toplantısında, pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi için alınan 212 sayılı Genel Kurul kararının 2. ve 3. maddelerinin süresinin 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

13 Mayıs 2020'de 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere alınan 212 sayılı karar, Resmi Gazete’nin 15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kararda yer alan 2. ve 3. maddelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmasına aynı Genel Kurul kararının 14. maddesi uyarınca karar verildi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapanlar, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak