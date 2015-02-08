Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay da AKP'den vekil olmak için istifa etti

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifasının ardından Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay da milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı.

Atalay yaptığı yazılı açıklamada, 2015 Yılı 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon'dan AKP milletvekili aday adayı olmak üzere istifa ettiğini bildirdi.

Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü olan Atalay, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de yaptı. Atalay, 2009 yılından bu yana da Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.

Atalay, basında uzun yıllar çalıştıktan sonra, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri Genel Müdürlüğü görevine başlayarak, bu görevi 2000 yılına kadar sürdürdü.

2000 yılında Yeni Şafak Gazetesi Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Atalay, 2003 yılında başladığı Başbakan Başmüşavirliğinin ardından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne atandı. Genel Müdürlüğü süresince, Merkez Danışma Kurulu Başkanlığı, İstanbul Olimpiyat Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Asbaşkanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyeliği, Olimpiyat İcra Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Paralimpik Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2003-2008 yılları arasında 6 yıl yürüttüğü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü görevinden, 6. Spor Şurası ile jübilesini yaparak ayrılan Mehmet Atalay, Başbakan Başmüşaviri ve Uluslararası Spor Organizasyonları Başkoordinatörü olarak hizmete devam etti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 15 Aralık 2009'da atanan Atalay, görevi boyunca yerel ve ulusal basına önemli destek sağladı. Trabzon Of doğumlu Atalay, evli ve 4 çocuk babasıdır.