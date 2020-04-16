Basın İlan Kurumu: Basılamayan gazeteler mücbir sebep sayılacak

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü, hafta sonu basılamayan gazetelerin mücbir sebep kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle gazeteler basılıyor ancak satılamıyor. 11 Mart’ta ilk vakanın açıklanmasından bugüne gazete tirajları yüzde 25 oranında düştü. Ancak geçen hafta açıklanan sokağa çıkma yasağıyla beraber gazeteler balyalar halinde geri dönüşüme gitti. Basın meslek örgütleri, yayın yönetmenleri ve gazeteciler sorunun bir an önce çözülmesi gerektiği görüşünde hem fikir.

Ancak bu hafta sonu gerçekleştirilecek yasak öncesinden açıklandı ve önlemler alınması daha da kolaylaştı. Evrensel'in konuya ilişkin ulaştığı Basın İlan Kurumu yetkilileri basılamayan gazetelerin mücbir sebep kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Kontrol Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; hafta sonu basılamayan gazeteler mücbir sebep kapsamında değerlendirilecek. İlan ve reklam gelirleri ile ilgili ise; basılı gazeteler için ayrı, basılamayan gazeteler için ayrı çalışmalar yürütülecek. Yetkililer bu kararın “3 gün basılmayan gazeteler 4. gün ilan ve reklam gelirlerini kaybeder” maddesini kapsamayacağını, gazetelerin bu maddeye tabi olduklarını belirtti.