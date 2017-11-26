T24 LogoT24 Logo
Gündem

BASIN EKSPRES YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu TEM yönünde aralarında TIR, bir polis aracı ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

26 Kasım 2017 08:35

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu TEM yönünde aralarında TIR, bir polis aracı ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir hafriyat aracından dökülen çamurun neden olduğu öğrenilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi hafif yaralanırken  olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor. 

Görüntü dökümü:
------------
-Kazaya karışan araçlar
-Yoldan görüntü
-Hafif yaralı polis memuru
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Soner HASIRCIOĞLUDHA  Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu TEMTIRBirKazaEkiplerin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24