BASIN EKSPRES YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu TEM yönünde aralarında TIR, bir polis aracı ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir hafriyat aracından dökülen çamurun neden olduğu öğrenilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi hafif yaralanırken olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Yoldan görüntü

-Hafif yaralı polis memuru

-Genel ve detaylar