T24 LogoT24 Logo
Gündem

BASIN EKSPRES YOLUNDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA MİNİBÜS ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Küçükçemece Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı

19 Nisan 2018 05:23

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
Küçükçemece Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası ölen yayadan geriye ayakkabıları kaldı. 

Kaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolunda gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JC 8805 plakalı panelvan minibüsü kullanan Selçuk Giritlioğlu, Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halinde giderken bir anda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza sonrası minibüsün çarptığı kişi savrularak bariyerlere oradan da yere fırladı. Sürücü hemen minibüsü durdurarak aşağı indi. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüsün çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alarak yolu tek şeritten verdi. Kazada hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin çalışmasının ardından hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Polis ekipleri de minibüs sürücüsünün ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kaza sonrası ölen kişinin ayakkabılarının asfaltta kaldığı görüldü. Temizlik ekiplerince yol temizlendikten sonra kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Trafik polislerince tek şeritten verilen yol tamamen açıldı. 
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
--------------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan minibüs 
- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
- Asfalttaki ayakkabılar
- Trafikten görüntü
- Cesedin yerdeki görüntüsü
- Cesedin kaldırılması
- Genel ve detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Soner HASIRCIOĞLUDHA Küçükçemece Basın Ekspres YolundaKazaKüçükçekmece Basın Ekspres YolundaEdinilenJCSelçuk Giritlioğlu Atatürk HavalimanıSürücüBuPolisKazadaPolisinYenibosna Adli Tıp MorguTemizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24