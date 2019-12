Basın Ekspres Yolu'nda 'U dönüşü'

T24-

Fiyatlar 3 bin TL’ye çıktı



‘Mall of İstanbul’ lüksü getiriyor



Eski tavuk çiftliği Güneşli Park oldu





‘Merkezi İş Alanı’ oldu



15 bin kişilik yeni bir şehir





My Residence 212 sona geldi



Avrupa Konutları parlattı



Radikal'in haberine göre, bir zamanların sanayi cenneti İkitelli Basın Ekspres Yolu son yıllarda büyük bir degişim içinde. Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Köprüsü arasında kalan bölümün Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesi ilan edilmesinin ardından hareketlilik başladı. Tekstil fabrikalarının hızla kapandığı ve eski binaların yıkıldığı bölgede, konut, ofis, otel projeleri de birbiri ardına yükseliyor. Havalimanına yakınlığı ve iş merkezlerinin etkisiyle şu anda beş yıldızlı üç otel projesinin devam ettiği bölgede, 10’a yakın da konut projesi var.Basın Ekspres Yolu’nun son beş yılda artık sanayi bölgesi olma özelliğinden çıkıp, prestij kazandığını belirten Remax Halkalı ofisinden Seçkin Tıraşoğlu, çok fazla yeni proje olduğunu söyledi. Arsa potansiyelinin de yüksek olduğunu ifade eden Tıraşoğlu, “Hem konuta hem de ticari alana uygun arsalar var. Eski fabrikalar dönüşüyor. Çünkü şu anda sanayi ruhsatı verilmiyor. Böyle olunca da ya fabrika arsaları satılıyor ya da kendileri başka projeler geliştiriyor” dedi.Bir arsanın satışa çıktığı an satıldığına dikkat çeken Tıraşoğlu, kentsel dönüşümün de arsa stokuna katkı sağladığını söyledi. Tüm bu talebe bağlı olarak fiyatlarda da artış beklentisi doğduğunu belirten Seçkin Tıraşoğlu, daha önce 1.800 TL seviyelerinde olan metrekare fiyatlarının şu anda 3 bin TL’ye kadar çıktığına dikkat çekti. Tıraşoğlu, bölgeye olan talebin artmasıyla fiyatların daha da yükseleceği görüşünde. Basın Ekspres Yolu üzerinde Hürriyet Gazetesi, Star Gazetesi ve Kanal 24 gibi büyük medya kuruluşlarının merkez binaları da yer alıyor.Torunlar GYO’nun Mahmutbey sapağına yakın geliştirdiği dev rezidans, ofis, AVM ve otel projesi ‘Mall of İstanbul’ hızla gelişen bölgeye lüksü getirecek. 323 milyon dolarlık yatırımla inşaatı devam eden lüks projede toplam 1.200 daire bulunuyor. Modern çizgileriyle dikkat çeken ‘Mall of İstanbul’, bölgedeki sosyal hayata da büyük katkı sağlayacak.Gül Proje, Güneşli’de 300 konut ve 90 mağazadan oluşan Güneşli Park projesine devam ediyor. Önümüzdeki yıl teslim edilmesi planlanan projede fiyatlar 164 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor.Proje toplamda 120 milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor. Gül İnşaat yöneticileri, eski bir tavuk çiftliğinin yerine yapılan proje ile bölgede bir cazibe merkezi yaratacaklarını belirtiyorlar.Şehir plancıları 1995’te bölgenin turizm ve medya açısından değerlendirileceğini öngörünce, altyapı buna göre inşa edildi. Ancak 2004 yılından sonra bölgede yeni bir hareketlilik başladı. Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Köprüsü arasında kalan alan Merkezi İş Alanı (MİA) ilan edildi.Ege Yapı, Bağcılar’a milyar liralık projesiyle giriyor. 3 bin 750 konuttan oluşan Batışehir projesinde ofis ve beş yıldızlı bir şehir oteli de yer alacak. Merkezi İş Alanı olarak planlanan Basın Ekspres Yolu’nun giriş kapısı Bağcılar TEM-E5 kavşağında 15 bin kişinin yaşayacağı bir proje planlanıyor. Projede metrekare fiyatları 2 bin-2 bin 500 TL’den başlayacak. Projenin 2014 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.Ağaoğlu İnşaat geçen aralık ayında 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi’nin hemen yanında inşaatına başladığı ‘My Residence 212’ projesinin yapımını bu yılın aralık ayına kadar tamamlayacak. 31 katlı ve 503 daireden oluşan projede, dairelerin büyük bölümü satılmış durumda. My Residence 212’de alanları 81 ile 126 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 daireler bulunuyor. Fiyatlar 239-412 bin TL arasında.Avrupa Konutları markasının altıncı projesi olan 2 bin 240 konutluk Avrupa Konutları Atakent 3 de, Basın Ekspres Yolu’nun yıldızını parlatan projelerden biri. Ocak ayında metrekare fiyatı 2 bin 400 TL’den satışa çıkmasının ardından 5 günde 1000 konut satışıyla dikkatleri üzerine çeken projede, bugün metrekare fiyatı 3 bin TL’ye yaklaştı. Projenin 18 ay gibi bir sürede tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor