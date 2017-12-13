BASIN EKSPRES YOLU'NDA KAZA; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde kontrolden çıkan kamyonet kamyona çarptı. Kazada kamyon ve kamyonet sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücülere sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunun 2 şeridi Atatürk Havalimanı yönünde trafiğe kapandı. Araçlar yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Polis ekipleri

-Yolda oluşan araç kuyruğu

-Röpler

-Genel ve detaylar



