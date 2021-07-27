Basın Ekpres Yolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Küçükçekmece Basın Ekpres Yolu'nda seyir halindeki araç önce başka bir araca sonra da bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Basın Ekspres Küçükçekmece mevkii İstoç istikametinde yaşandı. 34 VS 8267 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Ferhat İ.'nin kontrolünden çıkarak önce Faruk Ö.'nün kontrolündeki araca çarptı sonra da bariyerlere çarparak takla attı.

Takla atarak yolun ortasında duran aracın yolcu koltuğunda bulunan Gözde A. yaralı şekilde araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, kazaya karışan araç çekici ile yoldan çekilene kadar trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



