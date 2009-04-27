Basın daha hassas olmalı

Tempo24



Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlar gibi olaylarda canlı yayınların toplum için olumsuz neticeler doğurduğunun bilinmesi gerektiğini ifade ederek, bu tür yayınlarda çok daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.



Erdoğan, Bostancı'daki çatışmada yaralanan ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, 60 değişik noktada yapılan çeşitli operasyonlarda değişik terör örgütlerine mensup 40 kadar kişinin

gözaltına alındığını ifade etti.



İstanbul'da sabah 04.20 civarında, Bostancı Gösteri Merkezi'nin karşısındaki polislere yönelik açılan ateşten sonra başlayan çatışmada, adı geçen terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu bilinen ve operasyonda ölü ele geçirilen şahsın dışında, bir emniyet amirinin de şehit olduğunu belirten Erdoğan, 7 polisin de yaralı olduğunu anımsattı.



'Biri polis, biri sivil iki şehit!'



Yaralı polislerin 2'sinin Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde, 5'inin de Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ''Tedavileri devam ediyor, herhangi bir hayati tehlikeleri söz konusu değil'' dedi.



İki sivil vatandaşın da yaralandığını belirten Erdoğan, ''Bir sivil vatandaşımız burada yatıyor, onu da ziyaret ettik. Onun da böyle bir hayati tehlikesi kesinlikle söz konusu değil. Diğer sivilimiz de NTV Kameramanı olan arkadaşımız. Onu da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde edeceğiz. Bu arada bir tane de de 16 yaşında bir yavrumuz, vatandaşımız o da şehit oldu'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



'Yayınlar abartılı'



Başbakan Erdoğan, konuşmasında bir konuyu gündeme getirmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:



''Bir başbakan olmanın ötesinde bir vatandaş olarak özellikle televizyonların, uluslararası medya etiği doğrultusunda davranmalarının gereğine inanarak bunları söylüyorum. Yapılan bu canlı yayınların, çok çok abartılı bir şekilde yapılan yayınların, gerek bunları izleyenlerin, çocuk veya yaşça daha büyük olanların üzerinde meydana getirdiği olumsuz psikolojinin hep birlikte

farkında olmamız gerekir.

Bunun gerek ulusal gerek uluslararası camiada meydana getireceği olumsuz tesirleri hep birlikte göz önüne almamız gerekiyor. Bakın, iş o kadar abartılıyor ki o kadar bu işin alanı içine girme gayretinde oluyoruz ki buyurun bir tane kameraman arkadaşımız da yaralanıyor. Allah göstermesin bu çok daha ağır bir duruma dönüşebilirdi. Bu kadar bu işin içine girmenin, üstelik

güvenlik güçlerimizin bu işin tamamen dışındaki bir alana çekilmelerini istemelerine rağmen çekilmemek, bunlar bizim işimizi ciddi manada sıkıntıya sokuyor.



Bu olaylarda bu tür canlı yayınların toplum için olumsuz neticeler doğurmakta olduğunu bilmemiz lazım. Bu tür yayınlarda çok daha dikkatli olmamız gerekir. Özellikle toplum ve çocuklar üzerinde meydana geçireceği olumsuz tesirleri düşünerek, illa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan bir talimatın gelmesi veya mahkemelerden bir kararın çıkmasını beklememize gerek yok. Toplum

olarak yaptığımız işin hassasiyeti açısından bu konuda çok daha dikkatli ve hassas olmamız, mesleğimizin de medya etiği açısından gereğidir diye düşünüyorum. Bunu da bu vesile ile tekrar hatırlatmak istiyoruz.''



'Emniyet her türlü tedbiri aldı'



Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''Kameraman arkadaşımızın olduğu yerden otobüsler, minibüsler de geçiyordu. Bir otobüs geçerken böyle bir şey olsa kaç kişi yaralanabilirdi? Celalettin Cerrah operasyonu kendi yönettiğini söylüyor. Siz bu operasyonu başarılı buluyor musunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı:



''Bir defa emniyet teşkilatı orada gerekli her türlü tedbiri aldı. Bütün orada kordonların çekildiğini bizzat ben gözlerimle gördüm. Ama buna rağmen koruma bandının önüne geçenlerin olduğunu da gördüm. Orada kontrollü olarak araçlara yol veriliyordu. Normal olarak trafiğin akışı söz konusu değildi. Kontrollü olarak veriliyor çünkü sabah iş saati. Burada verilmemesi gerekli olan

hallerde de emniyet teşkilatı orada icabında trafik akışını da durdurabilir. Ama o anda kontrollü olarak buna müsaade edildi. Bunlar da valimiz ve emniyet müdürümüzle irtibat halinde kontrol sürdürüldü.''



Bir gazetecinin ''Trafik kontrollü verilmiyordu. Size yanlış bilgi aksettirilmiş olabilir mi?'' sorusu üzerine Erdoğan ''Ben emniyet müdürüne inanıyorum'' dedi.



Başbakan Erdoğan, bir başka gazetecinin ''Bu örgüte, terör örgütü PKK'nın eğitim verdiğine ilişkin bilgiler bize ulaştı. Ergenekon bağlantısı olabileceği yönünde de bilgiler var'' sözleri üzerine ''Bazı konularda tabi çok acele ediyorsunuz. Şu anda eylemin çeşidi açısından, orada kullanılan silahlar açısından bütün değerlendirmeler, incelemeler yapıldıktan sonra konu ile ilgili bilgiler çok açık ve net bir şekilde sizlere verilecektir'' diye konuştu.



''Sansasyonel eylemlerden bahsedildi. Ne diyeceksiniz?'' sorusuna Başbakan Erdoğan, ''Çok değişik cinste orada patlayıcılar var. Adeta bir depo... Bomba düzeneklerinden tutunuz da değişik bir çok patlayıcılara varıncaya kadar'' yanıtını verdi.



Erdoğan, ''Operasyon yapılan evde kaç kişi vardı'' sorusu üzerine de ''Bir kişi vardı'' dedi.

