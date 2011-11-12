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Basın camiası yasta VAN (A.A)

12 Kasım 2011 02:21

-Basın camiası yasta VAN (A.A) - 12.11.2011 - Van'daki 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından cesedi çıkarılan Cem Emir'in ölümü basın camiasını yasa boğdu. Doğan Haber Ajansı Diyarbakır Bürosu muhabiri Cem Emir, Tunceli'de 1985 yılında dünyaya geldi. Mesleğe 17 yaşında Evrensel Gazetesi'nde başlayan Emir, ANKA Ajansı'nda da bir süre çalıştıktan sonra yaklaşık 2 yıldır DHA Diyarbakır Bürosu'nda görev yapıyordu.  Çalışkanlığıyla tanınan ve arkadaşları tarafından sevilen Emir, ailesinin 5 çocuğunun en büyüğüydü. Emir, deprem bölgesine geldiği DHA ekibiyle Erciş ilçesindeki grupta görev yaptıktan sonra bir süre Van'daki gelişmeleri takip etti. 

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