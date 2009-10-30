Basın brifingi iptal

Genelkurmay Başkanlığı'nın bugünkü haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılmayacak.

Genelkurmay Karargahı'nda bugün saat 11.00'de yapılması planlanan haftalık basın bilgilendirme toplantısı iptal edildi.

İptal gerekçesi açıklanmadı.

Aylar sonra bir subayın savcılara gönderdiği ıslak imzalı belge ve ihbar mektubuyla tekrar gündeme gelen irtica eylem planı nedeniyle tüm gözler askerde.

Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede İrtica Mücadele Eylem Planı da gündeme geldi.