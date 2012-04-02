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Basın açıklamasına destek veren 2 öğrenci 28 aydır tutuklu

Baran Nayır ile Ali Deniz Kılıç adlı öğrenciler polis tarafından engellenen bir basın açıklamasına destek verdikleri gerekçesiyle 28 aydır tutuklu

02 Nisan 2012 10:01


Baran Nayır ile Ali Deniz Kılıç adlı öğrenciler polis tarafından engellenen bir basın açıklamasına destek verdikleri gerekçesiyle 28 aydır ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla tutuklu


Milliyet'in haberine göre, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi tutuklu öğrenciler Baran Nayır (21) ile Ali Deniz Kılıç’ın (22) polis tarafından engellenen bir basın açıklamasına destek verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 6. duruşması yarın saat 10.00’da Beşiktaş Adliyesi’nde görülecek. Avukat Murat Ato, 28 aydır tutuklu bulunan öğrencilerin tahliye beklediklerini ifade ediyor. Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç, 6 Aralık 2009 tarihinde Ümraniye’de gözaltına alınmıştı. İki öğrenci, “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 9 Aralık 2009’da tutuklandı.

 

Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yatan Kılıç, öğrencisi olduğu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden atıldı, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi’nde bulunan Baran Nayır ise Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden devamsızlık nedeniyle atılacağını öğrenince, tekrar sınava girerek Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı’nı kazandı.

 

Dava neden bu kadar uzadı?

 

Avukat Murat Ato, geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki “makul sürede yargılanma ve tahliye olma maddelerinin ihlal edildiği” gerekçesiyle AİHM’ye başvurdu. AİHM’nin dosyayı ilk incelemeye alarak hükümete savunma için yazı gönderdiğini belirten avukat Ato, Milliyet’e şunları söyledi: “Müvekkillerim tutukluluklarının infaza dönüştüğünü düşünüyor.

Mahkemenin tutukluluğun devamı yönünde karar vermesi çok anlamsız. Ali Deniz tek böbrekli, Baran’ın ise kalp sorunu var. İkisi de cezaevinde olduğu süre içinde hasta olmamaya, mümkün oldukça kendilerini korumaya çalıştı.

AİHM’de dosya ilk incelemeye alındı. Hükümete de savunma için yazı gönderildiği bilgisini aldık. Türkiye’nin uzun tutukluluk ve adil yargılama ilkelerine aykırılık gerekçeleriyle mahkum olacağı görüşündeyiz.”


Avukat Ato, “Son görülecek celse ile bir önceki arasında fark eden bir şey yok. Artık toplanacak delil de kalmadı. İşin bu kadar uzamasından ötürü şaşkınlık içindeyiz” dedi.


 

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