Basın açıklaması yapan DTP'liler ile 'Ülkücüler' kavga etti

Elazığ'da basın açıklaması yapmak isteyen DTP'li bir grup ile 'Ülkücü' olduğu belirtilen bir grup arasında kavga çıktı. Çıkan arbede ardından polis tarafları ayırırken, ülkücüler yürüyüş düzenledi.



DTP il yöneticileri ‘Barışı desteklemek’ adı altında bugün PTT Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Polis, güvenlik gerekçesiyle DTP'lilerin açıklamayı Hozat Garaji Mevkii’nde bulunan Hastane Caddesi'ndeki il binaları önünde yapmasını istedi. Bunun üzerine yaklaşık 30 kişilik DTP'li il binaları önüne gelerek basın açıklaması yapmaya başladı.

Bu sırada 15-20 kişilik ülkücü grup, Hürriyet Caddasi üzerinde DTP il binası önüne doğru, ‘Bu ülkeyi böldürtmeyiz’ sloganları eşliğinde Türk bayrakları açarak yürüyüşe geçti. Çevik kuvvet ekipleri bu grubu DTP il binası önünde yaklaştırmazken, DTP'liler de ülkücü gruba sloganlarla karşılık verince gerginlik başladı. Bu sırada polisin çemberini yaran ülkücü grup içinden birkaç kişi DTP'lilerin bulunduğu tarafa geçerek saldırdı. DTP'liler de buna karşılık yollarda bulunan demir trafik levhalarını sökerek karşılık verdi. Kısa süren arbedeyi araya giren polis güçlükle önledi.

Kentte önlemleri artıran polis, ülkücü grubu çembere alıp Hürriyet Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru uzaklaştırdı. Bu arada DTP'liler kavga ardından basın açıklamasını tekrarlamak istedi. Ancak, polis buna izin vermedi. Bunun üzerine DTP’liler sloganlar atarak parti binasına girdi.

Kavganın duyulması üzerine ülkücü grubun sayısı 200 kişiyi buldu. Ülkücüler, İstiklal Marşı okuduktan sonra ‘Kahrolsun PKK', ‘Alparslan Türkeş'in askerleriyiz', ‘Türk-Kürt kardeştir', ‘Bu ülkeyi böldürtmeyiz' sloganları atarak Öğretmenevi'ne kadar yürüdü.

Grubun yürüyüşü sırasında Hozat Garajı yakınlarında toplanan 15 kişilik TAYAD'lı da burada basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, açıklamanın yasal olmadığın ve dağılmamaları halinde müdahalede bulunacağı uyarısında bulundu. Uyarı ardından TAYAD'lılar dağıldı.

Polis, ülkücü grubun Hozat Garajı'na giden Hürriyet Caddesi'ni kapatarak bu bölgeye geçmesini engelledi. Polisin dağılmalarını istediği ülkücü grup, “Bunlar banka, esnaflara saldırıp, dükkanlarını tahrip ediyor. Bundan sonra onlar yürümeye başladığı zaman biz de yürüyeşyeceğiz. Onlar 1 çıkarsa, biz 1000 çıkacağız” dedi.

Polisin ikna ettiği ülkücü grup daha sonra dağıldı. Polis, kentte aldığı sıkı önlemleri sürdürüyor.