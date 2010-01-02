Basın 24 saatlik greve gidiyor

T24- Yunanistan'da tüm basın-yayın çalışanlarının, "çalışma koşullarını ve işten çıkarmaları" protesto amacıyla yarın meslek örgütlerinin aldığı karar doğrultusunda 24 saatlik greve gidecekleri bildirildi. Grevin, Yunanistan Gazeteciler Sendikasının (ESİEA) çağrısı üzerine, sabah saat 06.00'da başlayacağı açıklandı.

Tüm ülkede basın toplantıları ve benzeri etkinlikler iptal edilirken, kamu ve özel televizyon kanallarıyla radyo istasyonları haber yayınlarını tamamen durduracak. Haber ajanslarının da katılacağı grev süresince haber ağırlıklı internet siteleri sayfalarını yenilemeyecek. Ülke genelinde hiçbir gazetenin hazırlanmayacağı ve bayilerin raflarının Cuma günü boş kalacağı belirtildi. Bu arada, kamu ve yerel yönetim çalışanlarının yanı sıra devlet hastanelerinde çalışan doktorlar ile liman çalışanlarının da yarın 24 saat greve gitme kararı aldıkları açıklandı.