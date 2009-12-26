Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Erdoğan'dır!

T24-Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran, partisinden istifa etti.

Parlamentoda basın toplantısı düzenleyen İşbaşaran, TBMM Başkanlığına yazdığı istifa dilekçesini, önünde bulunan mikrofona geçirerek, ''Bu benim istifam, hediyem olsun Başbakan'a...'' dedi.

Gercekgundem.com sitesinin haberine göre, İşbaşaran, istifa dilekçesinde, ''Parti içi demokrasinin işlemediği, benim gibi fikrini ifade eden milletvekillerini şantaj ve tehdit ile susturulmaya çalışıldığı bir partide milletvekili olarak görevimi sürdürmem imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum'' ifadesine yer verdi.

Can ve mal güvenliğim yok

''Dünden beri evinin etrafında sivil polislerin dolaşıp durduğunu'' öne süren İşbaşaran, ''Can ve mal güvenliğimin olmadığını biliyorum. Buradan bütün dünyaya, bütün demokratik ülkelere sesleniyorum, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine sesleniyorum; sesimiz kısıldı. Susturuluyoruz. Şantaj yapılıyor. Ölümle tehdit ediliyoruz. Ailemin ve benim can güvenliğim kalmadı. Eğer benim başıma bir şey gelirse, bunun sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır'' diye konuştu.





Kur'an'a el bastı

İşbaşaran polis ile yaşadığı tartışma sırasında yanında bulunan bayanların eşi, baldızı ve sanatçı Çiğdem Tunç olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'e el bastı.





'Emniyette çete var' demişti

Feyzi İşbaşaran, NTV yayında yaptığı “Polis içinde çete var” açıklamasıyla gündeme gelmişti.İşbaşan, aracını çeviren trafik ekibiyle de tartışmış, görüntüler basına yansımıştı.

AKP Merkez Yürütme Kurulu dün yaptığı toplantıda Feyzi İşbaşaran'ın kesin ihraç talebiyle, Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.



Meclis'teki dağılım



İşbaşaran'ın istifasıyla AKP'nin Meclisteki sandalye sayısı 337'ye düşerken, bağımsız milletvekillerinin sayısı 11 oldu.

İşbaşaran'ın istifasıyla Mecliste sandalye dağılımı şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi: 337

Cumhuriyet Halk Partisi: 97

Milliyetçi Hareket Partisi: 69

Barış ve Demokrasi Partisi: 20

Bağımsız Milletvekili: 11

Demokratik Sol Parti: 8

Demokrat Parti: 1

Türkiye Partisi: 1

Boş: 6