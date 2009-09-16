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Spor

Başiktaş, M. United karşısında

16 Eylül 2009 01:00

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (B) Grubu'nda Beşiktaş, İngiltere'nin Manchester United takımı ile oynuyor.  Karşılıklı atakların sürdüğü karşılaşmada henüz gol yok.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Nicola Rizzoli, Nicola Nicoletti, Renato Faverani (İtalya)

Beşiktaş: Hakan, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Holosko, Ekrem, Tabata, Ernst, Serdar Özkan, Nobre

Manchester United: Foster, Neville, Evans, Vidic, Evra, Carrick, Scholes, Anderson, Nani, Valencia, Rooney

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