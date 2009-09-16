Başiktaş, M. United karşısında

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (B) Grubu'nda Beşiktaş, İngiltere'nin Manchester United takımı ile oynuyor. Karşılıklı atakların sürdüğü karşılaşmada henüz gol yok.
Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: BJK İnönü
Hakemler: Nicola Rizzoli, Nicola Nicoletti, Renato Faverani (İtalya)
Beşiktaş: Hakan, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Holosko, Ekrem, Tabata, Ernst, Serdar Özkan, Nobre
Manchester United: Foster, Neville, Evans, Vidic, Evra, Carrick, Scholes, Anderson, Nani, Valencia, Rooney