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Başika'da Türk topçusundan Peşmerge'ye atış desteği

Başbakan Yıldırım: Peşmerge yardım istedi, asker obüslerle destek veriyor

23 Ekim 2016 20:05

Musul operasyonu çerçevesinde Başika'daki Türk topçusu, Peşmerge'ye atış desteği veriyor. Başbakan Binali Yıldırım "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için harekete geçtiler. Bizim Başika Üssü'ndeki askerlerimizden yardım istediler. Biz de oradaki topçularla, tanklarla destek veriyoruz" dedi. 

Askeri kaynaklar, Peşmerge'nin isteği doğrultusunda Türk topçusunun obüslerle IŞİD hedeflerine ateş etmeye başladığını belirtti.

Başika kampında bulunan Türk askelerinin, Peşmerge yetkililerinin isteği doğrultusunda Fırtına obüsleriyle IŞİD hedeflerini arka arkaya vurmaya başladığı belirtildi. 

Uluslararası haber ajansı Reuters, Başika kasabasının IŞİD'in kurtarıldığını duyurmuştu. Ancak Başika kasabasında Peşmerge ile IŞİD arasındaki çatışmanın hala devam ettiği belirtildi. Peşmerge'nin kısa bir süre içerisinde Başika kasabasını alabileceği ifade edildi.  Başika kasabası Musul'a 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

Başbakan doğruladı

Başbakan Binali Yıldırım, operasyon kapsamında Türk topçusunun IŞİD’e atış yaptığını doğruladı.

Başbakan Yıldırım, AKP'nin Afyonkarahisar toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Peşmerge'nin kontrolü sağladığı Başika'daki operasyon için "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için harekete geçtiler. Bizim Başika Üssü'ndeki askerlerimizden yardım istediler. Biz de oradaki topçularla, tanklarla destek veriyoruz" dedi. 

Peşmerge: Başika'yı aldık

Kuzey Irak'ta Musul harekatına katılan Peşmerge güçleri, kentin kuzeydoğusundaki Başika kasabasını IŞİD'den geri aldıklarını duyurdu.

Bir Amerikalı yetkiliye göre Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD Savunma Bakanı Ash Carter'a "Başika'yı IŞİD'den kurtardıklarını" söyledi.

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