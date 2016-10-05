Başika krizi: Çavuşoğlu’ndan Irak’a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak tarafından yapılan ve Türk ordusunun Başika'daki varlığını eleştiren açıklamayı iyi niyetli bulmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Irak'tan kaynaklanan terör nedeniyle uluslararası hukuktan doğan tedbirleri almak zorundayız" dedi.

Salı akşamı Irak Meclisi, Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğini açıklayan ve Türk askerlerini "işgalci güçler" olarak nitelendiren bir açıklama yapmış, Dışişleri Bakanlığı Irak Meclisi'ni kınamıştı.

Irak Başbakanı Haydar Abadi de, Türkiye'nin Irak'ta asker bulundurmasının "bölgesel bir savaşa" yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Abadi, "Türk tarafından pek çok kez Irak'ın işlerine karışmamalarını istedik. Türklerin macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum" demişti.

Irak Devlet Televizyonu'nda yayımlanan açıklamasında, "Türk liderlerinin tutumları kabul edilemez" ifadesini kullanan Abadi, Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek istemediklerini söylemişti.

Çavuşoğlu ise "Bağdat yetkilileri gelip bu kampı ziyaret ettiler ve hatta maddi destek sağladılar. Şimdi neden birdenbire böyle oldu" sözleriyle bu açıklamalara tepki gösterdi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Irak'ın açıklamasını iyi niyetli buluyoruz ve Irak halkını tamamını temsil etmediğini biliyoruz.2007'den bu yana bu tezkere yenileniyor. Bu son tezkereye PKK ile beraber DAEŞ de eklendi.

"Biz istiyoruz ki Irak bu tür terör örgütlerini ülkesinde barındırmasın. Maliki'nin mezhepçi politikaları Irak'taki bugünkü tabloyu oluşturmuştur.

"Biz her şeyden önce Irak'tan kaynaklanan terör nedeniyle uluslararası hukuktan doğan tedbirleri almak zorundayız.

"Biz güçlü istikrarlı Irak istiyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne herkesten fazla önem veriyoruz.

"Irak'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Irak'ın güvenliği için üzerimize düşeni yapacağız. İyi niyetli olumlu yaklaşımımızı ve çabalarımızı devam ettireceğiz."