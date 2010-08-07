T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAŞI BOŞ PİTBULL GÜÇLÜKLE YAKALANDI EDİRNE(A.A)

07 Ağustos 2010 18:09

-BAŞI BOŞ PİTBULL GÜÇLÜKLE YAKALANDI EDİRNE(A.A) - 07.07.2010 - Edirne'de başı boş gezerken bayıltıcı iğne atılarak yakalanmak istenen pitbull cinsi köpek, görevlilere zor anlar yaşattı. Araplar Mahallesi'nde başı boş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek gören vatandaşlar, korkarak durumu polise bildirdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlarında yardımıyla köpeği bir kamyonetin arkasına bağladı ve belediye ekiplerine köpeğin alınması için haber verdi. Bir süre sonra mahalleye gelen Edirne Belediyesi mezbaha ekipleri, köpeğe tabanca ile bayıltıcı iğne attı. İğne yapılmasına rağmen köpeği almaktan çekinen ekipler, yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Kamyonetin arkasında iple bağlı duran köpeğinin boynuna ikinci bir ip bağlandı. Köpek daha sonra bağlanan iple sürüklenerek belediye ekiplerinin kamyonetine getirildi. Boynundaki iple asılı olarak havaya kaldırılarak kamyonete konulmaya çalışan köpek, başarısız birkaç girişimin ardından güçlükle kamyonete konuldu.  İple havaya kaldırıldığı sırada nefes almakta zorlandığı görülen köpek, daha sonra Edirne Belediyesi kedi köpek evine götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24