-BAŞI BOŞ PİTBULL GÜÇLÜKLE YAKALANDI EDİRNE(A.A) - 07.07.2010 - Edirne'de başı boş gezerken bayıltıcı iğne atılarak yakalanmak istenen pitbull cinsi köpek, görevlilere zor anlar yaşattı. Araplar Mahallesi'nde başı boş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek gören vatandaşlar, korkarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlarında yardımıyla köpeği bir kamyonetin arkasına bağladı ve belediye ekiplerine köpeğin alınması için haber verdi. Bir süre sonra mahalleye gelen Edirne Belediyesi mezbaha ekipleri, köpeğe tabanca ile bayıltıcı iğne attı. İğne yapılmasına rağmen köpeği almaktan çekinen ekipler, yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Kamyonetin arkasında iple bağlı duran köpeğinin boynuna ikinci bir ip bağlandı. Köpek daha sonra bağlanan iple sürüklenerek belediye ekiplerinin kamyonetine getirildi. Boynundaki iple asılı olarak havaya kaldırılarak kamyonete konulmaya çalışan köpek, başarısız birkaç girişimin ardından güçlükle kamyonete konuldu. İple havaya kaldırıldığı sırada nefes almakta zorlandığı görülen köpek, daha sonra Edirne Belediyesi kedi köpek evine götürüldü.