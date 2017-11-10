Başı açık kadınlara hakaretle suçlanıyordu; o müftü terfi etti...

Sosyal medya hesabından "Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunarak kadınları hedef alan Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı terfi ettirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2013 yılından bu yana müftülük yapan Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından, “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

Yazıcı, gelen tepkilerin ardından paylaşımını silerken, Diyanet İşleri Başkanlığı da soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma açtığı Yazıcı hakkında herhangi bir yaptırım uygulamayan Diyanet, Yazıcı'yı Düzce İl Müftü Yardımcılığı görevine getirerek terfi ettirdi.