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Başhekim Sarıbabıçcı sağlık nedeniyle serbest

Konya'da polisin 'Final' adını verdiği operasyonda gözaltına alınan Konya Numune Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sarıbabıçcı, sağlık sorunu nedeniyle serbest bırakıld

19 Kasım 2008 02:00

Konya'da polisin "Final" adını verdiği operasyonda gözaltına alınan Konya Numune Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Rıza Sarıbabıçcı, sağlık sorunu nedeniyle serbest bırakıldı.
Önceki akşam yüksek tansiyon şikayetiyle, başhekimliğini yaptığı Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarıbabıçcı'nın durumu, kardiyolog ve nörolog tarafından izlendi.
Doktor raporunda hastane dışına çıkmasının sağlık riski yaratabileceğinin belirtilmesi üzerine, Sarıbabıçcı, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Başhekim Sarıbabıçcı'nın daha sonra Adana'da savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.
Başhekim Sarıbabıçcı'nın geçen yıl Ankara'da by-pass ameliyatı geçirdiği belirtildi.
Rıza Sarıbabıçcı, polisin Konya ile birlikte 8 ilde eş zamanlı düzenlendiği operasyonda 33 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

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