-BAŞHEKİM RÜŞVETTEN TUTUKLANDI ŞANLIURFA (A.A) - 23.06.2011 - Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Saadet Türkboyları Şahin tutuklandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Saadet Türkboyları Şahin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ''rüşvet almak'' ve ''görevi kötüye kullanmak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.