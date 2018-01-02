Başhekim Kadiroğlu: Dekanlık HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatıyla ilgili soruşturma başlattı (2)

SAĞLIK BAKANLIĞI: SAĞLIK MESLEKLERİ KURULUMUZ GEREKLİ ADIMLARI ATACAKTIR

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kadın Doğum Kliniği\'nde HİV virüsü taşıyan C.K.\'nin sezaryenle ameliyatı öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu\'nun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Kurulumuzun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili Üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun, Sağlık Meslekleri Kurulumuza intikal ettirilmesi gerekmektedir. Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz.\"