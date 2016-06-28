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“Başhekim, doktoru dövdü” iddiası!

Kavganın klima tartışması nedeniyle çıktığı öne sürüldü

28 Haziran 2016 18:32

Ordu'daki Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Güray Y.'nin, aynı hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Özgür E.'yi klima tartışması nedeniyle dövdüğü iddia edildi. Sağlık Sen Ordu Şubesi, şiddet nedeniyle başhekime tepki göstererek olayı kınadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, iddiaya göre, olay Ordu’nun Ünye İlçesi Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede klimaların çalışmamasıyla ilgili doktorların whatsapp grubunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Özgür E., görüş yazdı. Bunun üzerine Hastane yöneticisi ve Başhekimi Güray Y., Özgür E.’yi odasına çağırdı. 

Whatsapp’ta klimalarla ilgili yazılan yazılar nedeniyle Başhekim ve doktor arasında sözlü tartışma çıktı. Hastane güvenlik kameralarına da yansıdığı iddia edilen hekim odasında süren tartışmada Güray Y., Özgür E.’nin üzerine yürüyerek dövdü. Araya doktorların girmesiyle kavga büyümeden önlenirken Özgür E. karakola giderek şikayetçi olup, darp raporu aldı.

Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı, Başhekim Güray Y. tarafından doktor Özgür E.’nin dövülmesinin yönetici ayıbı olduğunu söyledi. Olayı kınayarak Başhekim Güray Y.’nin özür dilemesini isteyen Bilal İnanlı şöyle konuştu:

"Ünye Devlet Hastanesi’nde bir doktorumuz şiddete maruz kaldı. Şiddet uygulayanın ise başhekim olması bizleri büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Öncelikli olarak başhekim tarafından darp edilen doktor arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, bu saldırıyı da kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadele etmesi, yöneticisi olduğu kurumda gerekli tedbirleri alıp, çalışanların şiddet görmesinin önlenmesi için çalışacak bir başhekimin, gerekçesi ne olursa olsun, bir başkasına özellikle de meslektaşına şiddet uygulaması kabul edilebilir bir durum değildir. Hem örnek olması gereken hem de örnek olması beklenen bir makamın temsilcisi, bu davranışından dolayı hem sağlık camiasından hem de kamuoyundan acilen özür dilemelidir." 

Hakkında çıkan iddialar üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, Dr. Özgür E. hakkında suç duyurunda bulunan Ünye Devlet hastanesi Başhekimi Opr.Dr.Güray Y. şikayet dilekçesinde, iddiaları yalanladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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