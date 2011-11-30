-Başhekim: Acil hastaları il dışına gönderiyoruz VAN (A.A) - 30.11.2011 - Van Bölge Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Berktaş, çok acil olmayan hastalarımızı sahra hastanesine yerleştireceğiz, acil olanları ambulans uçak ve helikopterlerle il dışındaki hastanelere gönderiyoruz'' dedi. Berktaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle hastanede ciddi bir hasarın oluşmadığını, vatandaşların korku dolayısıyla dışarı çıktıklarını söyledi. Doğum yapan kadının başka bir yere nakledildiğini dile getiren Berktaş, acil durumu olan hastaların ambulans uçak ve helikopterlerle il dışındaki hastanelere nakledileceklerini, durumu acil olmayanların ise sahra hastanesine yerleştirileceklerini bildirdi.