Başesgioğlu'ndan başsağlığı mesajı



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, spor yazarı Kazım Kanat'ın vefatına ilişkin bir başsağlığı mesajı yayınladı.



Başesgioğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Türk spor basının önemli ismi, usta gazeteci Kazım Kanat'ın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Kazım Kanat, yazdığı yazılarla Türk sporuna uzun yıllar ışık tutmuş, yetiştirdiği gazeteciler de haklı olarak "duayen" unvanını almıştır.



Türk spor camiasında yeri zor doldurulacak Kanat'ı, tüm sevenleri gibi çok özleyeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve basın camiasına sabır diliyorum

