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Spor

Başesgioğlu, Aziz Yıldırım'ı kabul etti

16 Nisan 2009 17:02

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu da hazır bulundu.

Bakan Başesgioğlu, derbi maçtan sonra kulüplerin konuşulması gerekenleri konuştuğunu belirterek, "Federasyonun kurulları gerekli kararları aldı. Ortaya çıkan tablodan kimse memnun değil. Umarım herkes bu durumdan bir ders çıkarır. Bundan sonra sahada bu tip sahneler yaşamayız. Sahada sadece futbol olmalı. Bunu elbirliğiyle yapacağız. Kulüplerin tek başına yapabileceği bir şey değil. Herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Son derbi maçı bizi derin bir şekilde düşünmeye sevk etti. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz" diye konuştu.

Futbol Federasyonu Kanunu'nun TBMM'de görüşülmeyi beklediğini hatırlatan Bakan Başesgioğlu, "Bu konuyla ilgili grup başkanvekilleriyle görüştük. Bugün bir gazetede, 'Bakan söz verdi' diye yazılmış. Bu yanlış bir algılama. Parlamentonun işleyişine müdahale etmem gibi bir durum sözkonusu değil. Parlamento adına kimsenin söz vermesi mümkün değil. Kanunun aciliyetini ve uluslararası boyutunu göz önünde bulundurarak gruplardan böyle bir ricada bulunduk. Bir an önce görüşülmesini Bakanlık olarak biz de arzu ediyoruz. Meclis kendi gündemine hakimdir. Kendi önceliklerini kendisi belirler" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin başta ekonomik olmak üzere, birçok sorunlarının bulunduğuna dikkati çeken Başesgioğlu, "Bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Bunların arasında stat güvenliği de var. Kulüpler özel güvenliğe devredilmesini istiyorlar. Böyle bir talepleri var. Bakanlık olarak spor kulüplerini rahatlatmak için daha önce önemli kararlar aldık. Kulüpleri rahatlatacak şekilde vergi ve stopaj indirimi yaptık ve borçları yeniden düzenledik. Futbol çok büyük bir ekonomi. Kulüplerin içinde bulunduğu zor durumu çok iyi anlıyoruz ve yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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