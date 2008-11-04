Başesgioğlu: 2012'ye aday olabiliriz



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Ukrayna ve Polonya'nın, bu organizasyondan vazgeçmesi halinde, Türkiye'nin bu turnuvaya ev sahipliği yapabileceğini söyledi.



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Başesgioğlu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden Ukrayna'nın, küresel mali kriz nedeniyle bu turnuvadan çekilme sinyalleriyle ilgili dünya basınında yer alan haberlere ilişkin, Türkiye'nin bu turnuvaya ev sahipliği yapabileceğini belirtti.



2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahibi adayı olan Türkiye'nin, bu isteğinin öne çekilebileceğini ifade eden Başesgioğlu, ''Ulaşım ve konaklama açısından ülkemizin hiçbir sorunu yok. Tesis olarak da İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kayseri gibi şehirlerimizdeki mevcut statlar ve yeni yapacaklarımız ile bu organizasyonu tek başımıza, layıkıyla gerçekleştirebiliriz'' dedi.



Bakan Başesgioğlu, 2005 yılında Türkiye'de yapılan Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı ve 2009 yılında gerçekleştirilecek olan UEFA Kupası finalini hatırlatarak, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki başarısına değindi.



Başesgioğlu, ''Adı geçen ülkelerin, bu organizasyondan vazgeçmesi halinde, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşüp, Türkiye'nin ev sahipliği için gerekli girişimleri yapabiliriz'' ifadelerini kullandı.

