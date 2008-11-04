T24 LogoT24 Logo
Spor

Başesgioğlu: 2012'ye aday olabiliriz

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Ukrayna ve Polonya'nın, bu organizasyondan vazgeçmesi halinde, Türkiye'nin bu turnuvaya ev s

04 Kasım 2008 02:00


Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Ukrayna ve Polonya'nın, bu organizasyondan vazgeçmesi halinde, Türkiye'nin bu turnuvaya ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Başesgioğlu, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden Ukrayna'nın, küresel mali kriz nedeniyle bu turnuvadan çekilme sinyalleriyle ilgili dünya basınında yer alan haberlere ilişkin, Türkiye'nin bu turnuvaya ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahibi adayı olan Türkiye'nin, bu isteğinin öne çekilebileceğini ifade eden Başesgioğlu, ''Ulaşım ve konaklama açısından ülkemizin hiçbir sorunu yok. Tesis olarak da İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kayseri gibi şehirlerimizdeki mevcut statlar ve yeni yapacaklarımız ile bu organizasyonu tek başımıza, layıkıyla gerçekleştirebiliriz'' dedi.

Bakan Başesgioğlu, 2005 yılında Türkiye'de yapılan Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı ve 2009 yılında gerçekleştirilecek olan UEFA Kupası finalini hatırlatarak, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki başarısına değindi.

Başesgioğlu, ''Adı geçen ülkelerin, bu organizasyondan vazgeçmesi halinde, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşüp, Türkiye'nin ev sahipliği için gerekli girişimleri yapabiliriz'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24