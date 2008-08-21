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Spor

Başesgiğlu: Teşekkürler Ramazan

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Pekin'de 66 kilo serbestte Ukraynalı rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazanan milli güreşçi Ramazan Şahin'i kutladı.

21 Ağustos 2008 03:00

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran güreşçi Ramazan Şahin'e teşekkür etti.

Murat Başesgioğlu, ''Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülkemize büyük gurur yaşatan Ramazan Şahin'e ülkem adına teşekkür ediyorum. İstiklal Marşımızı Pekin'de dinletme ve Türk Bayrağı'nı gönderin en yükseğine çektirme başarısı gösteren Şahin'in bu büyük başarısında emeği geçen herkesi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum'' diye konuştu.

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