Basel’de şampiyon Federer

ATP Basel finalinde Arjantinli Juan Martin del Potro'yu 2-1 yenen İsviçreli Roger Federer kazandı.

Basel kentindeki sert kort turnuvasının finalinde, dünya 2 numarası Roger Federer ile dünya sıralamasının 19. basamağındaki Juan Martin del Potro karşılaştı.

Federer, 2012 ve 2013'te kendisini yenerek şampiyon olan del Potro'yu 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ATP Basel'de 8. kez mutlu sona ulaştı.

36 yaşındaki Federer, bu sezon 7. kez, kariyerindeki 95. tekler şampiyonluğunu elde etti.