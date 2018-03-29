Başdenetçi Şeref Malkoç: Biz halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- KAMU Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, ‘Ombudsmanlar halkla buluşuyor’ programı kapsamında geldiği İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun henüz vatandaşlar tarafından yeterince tanınmadığını söyleyen Malkoç, \"Kamu Denetçiliği Kurumu ne kadar etkin hale gelirse, kamu hizmeti veren arkadaşlarımızın işleri o kadar kolaylaşır. Biz halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz ama idareye de yol gösteriyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararları ile yol gösteriyoruz\" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ‘Ombudsmanlar halkla buluşuyor’ programı nedeniyle İzmir’e geldi. Kurumun işleyişi hakkında bilgilendirme yapan Malkoç, vatandaşla idare arasında yaşanan birçok sorunun mahkemeye intikal etmeden çözüldüğünü belirtti. Kurumun henüz yeterince tanınmadığını, ancak vatandaşların kurumu tanıması halinde idarenin işleyişi ve vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında etkin hale geleceklerini belirten Malkoç, \"Şu an tespit ettiğimiz en büyük eksikliğimiz, vatandaşımız bizi yeterince tanımıyor. Bu eksikliğimizi kendimizi bu toplantılarda tanıtarak gidermeye çalışıyoruz. Eğer kendimizi yeterince tanıtabilirsek idare ile insanımız arasındaki problemler mahkemeye gidilmeden çözüme kavuşacak. Kamu Denetçiliği Kurumu ne kadar etkin hale gelirse kamu hizmeti veren arkadaşlarımızın işleri o kadar kolaylaşır. Biz halkın, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz ama idareye de yol gösteriyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararları ile yol gösteriyoruz\" diye konuştu.

Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında başvuruların girerek arttığını ifade eden Malkoç, \"Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile insanların sorunlarının çözümü için oluşturulmuş olan bir müessesedir. Bir taraftan idarenin işleyişindeki kalitenin artırılması için çaba gösteriyoruz. Hizmet kalitesinin standartların üstüne çıkması için çalışıyoruz. Hukuka uygun olup olmadığı yönünde de denetleme yapıyoruz. Kurum olarak haklı gördüğümüz durumlarda önce idareyi vatandaşın işini görmesi vatandaşın mağduriyetin giderilmesi için ikaz ediyoruz, uyarıda bulunuyoruz. Vatandaşla idareyi karşılıklı görüşmelerle çözüme zorluyoruz. Biz buna kurum olarak dostane çözüm diyoruz. Kurumumuza 2017 yılında 17 bin 131 başvuru yapılmıştır. Kurumumuz bu dosyaların yaklaşık yüzde 19’unu dostane çözüm yöntemi ile çözmüştür. Bu rakam bizim için çok önemli bir rakamdır. Böylelikle hem vatandaşın işi görülmüş hem de mahkemeye gidilmeden problem çözülmüştür. Bazen verdiğimiz bir karar binler, on binleri ilgilendiriyor\" dedi.

\'KARARLARIMIZ ÇOK ETKİLİ OLUYOR\'

Kurum olarak tavsiye kararlarında bulunduklarını ve sorunların çözümü noktasında kararlarının etkili olduğunu vurgulayan Malkoç şunları söyledi:

\"Kurumumuza en çok şikâyet kamu görevlileri tarafından yapılıyor. Çünkü kurumumuzu en çok tanıyan kişiler kamu görevlileri. Tayin, özlük hakları, disiplin konuları gibi konularda şikâyetler geliyor. Geçen yıl ise en çok şikâyeti eğitim alanında aldık ardından da yerel yönetimler ilgili şikâyetler alıyoruz. Bize yapılan şikâyetler üzerine yaptığımız incelemeler, yapılan işin hukuka uygun olup olmadığı yönünde bir kanaat belirtir. Bu kanaat sıradan bir kanaat değildir. Anayasa\'da iki kurum tavsiye kararında bulunur. Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu’na tavsiye kararlarında bulunur. Diğeri de bizim kurumumuzdur. Tüm kamu kuruluşlarına tavsiye kararlarında bulunur. Bizim verdiğimiz tavsiye kararlarına kamu kuruluşu uymak istemiyorsa, bize neden uymadığı konusunda bilgi vermek zorundadır. Bunu kamuoyuna açıklamak zorundadır. Çünkü bizim işimiz kamu işleyişini denetlemektir. Uymama konusunda ısrarcı olurlarsa, biz önce kendimizi sorguluyoruz, kararımız da bir yanlışlık var mı diye. Yine uymuyorsa bunu basın aracılığıyla kamuoyuna paylaşıyoruz. Yine uymuyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde neden uymadığını açıklamak zorunda.\"

Şeref Malkoç, bugün saat 14.00’te İzmir Konak\'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Ombudsmanslık Dosthane Çözüm Mekanizması ve Uygulamaları İzmir Toplantısı’na katılacak.



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