Başdenetçi Ömeroğlu'na bir eleştiri de İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden geldi

İnsan Hakları İzleme örgütü (HRW) bu göreve atanan Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun geçmişte insan hakları standartlarını gözardı ettiğini belirterek, kararın gözden geçirilmesini istedi.

İnsan HaklarıÖrgüte göre Ömeroğlu'nda ısrar edilmesi, yeni oluşturulan kamu başdenetçiliği (ombudsmanlık) makamına zarar verebilir.

İnsan Hakları İzleme örgütü, 2006'da Yargıtay üyesi olduğu dönemde Ömeroğlu'nun gazeteci Hrant Dink'i 301. madde çerçevesinde "Türklüğe hakaret"ten mahkum eden kararı onadığına ve geçen hafta basına verdiği mülakatlarda da bu kararın arkasında durduğuna dikkat çekiyor.

Örgütün Türkiye raportörü Emma Sinclair-Webb "Yeni atanan ombudsman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdiği bir kararın arkasında durmaya devam ediyor." diyor ve ekliyor:

"Eğer hükümet, yurttaş haklarını savunacak bir kamu başdenetçiliği kurumu oluşturmaya kararlıysa, bu atamayı gözden geçirmelidir."

Açıklamada, başdenetçinin görevinin devlet yetkilileri ve kurumlarına karşı vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek olacağına da dikkat çekiliyor ve "ordunun yalnızca askeri amaçlı olan faaliyetlerinin" bu kapsam dışında bırakılmış olması da eleştiriliyor.

Raportör Sinclair-Webb ordunun geçmişteki insan hakları sicilinin ortada olduğunu belirterek, "Ordunun soruşturmalara karşı korunmaması hayati önem taşıyor." dedi. (BBC Türkçe)