"Başdanışmanı, Erdoğan'dan fena fırça yedi; epeyce ağladı"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon programında "Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'u "fena fırçaladığını" iddia etti. Takan, sözlerinin devamında Çevik'in "epeyce ağladığını" ileri sürdü.

Takan, "Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi" başlığıyla yayımlanan (20 Mayıs 2018) yazısında şu ifadeye yer verdi:

İşte Takan'ın olay yaratan o yazısı;

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, yandaş TV kanalına çıktı; "Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" dedi. Başına gelmeyen iş kalmamış meğer!.. Saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, R. Erdoğan, İlnur Çevik'i bizzat telefonla arayarak fena halde fırçalayıp çok sert sözler sarf etmiş. Bu köşeye yazabileceğim kadarıyla, "Sen ne diyorsun kardeşim. Nereden çıkarıyorsun" demiş. Çevik de, yediği telefon fırçasından sonra etrafına epeyce bir ağlamış"