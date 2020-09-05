Başdanışman Hamza Yerlikaya, Erdoğan'ın İstanbul'da açtığı hastane için İzmirlilere müjde verdi

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın İstanbul Göztepe ile İzmir Göztepe'yi birbirine karıştırdığı 'müjde tweeti' sosyal medyada gündem oldu. Yerlikaya, İstanbul'da açılacak hastane için İzmirlilere müjde verdi.

İstanbul Göztepe'de yapımı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açıldı. Şehir hastanesinin açılışı öncesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından attığı mesaj dikkat çekti. Hamza Yerlikaya'nın İstanbul'da açılan hastane için yaptığı paylaşımda "İzmirli hemşehrilerimize dev hizmet. Göztepe Şehir Hastanesi" ifadeleri yer aldı. Yerlikaya uyarılar üzerine paylaşımını sildi.