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Başdanışman Hamza Yerlikaya, Erdoğan'ın İstanbul'da açtığı hastane için İzmirlilere müjde verdi

Yerlikaya, uyarılar üzerine paylaşımını sildi

05 Eylül 2020 18:40

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın İstanbul Göztepe ile İzmir Göztepe'yi birbirine karıştırdığı 'müjde tweeti' sosyal medyada gündem oldu. Yerlikaya, İstanbul'da açılacak hastane için İzmirlilere müjde verdi.

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