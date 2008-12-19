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Dünya

Başdanışman Davutoğlu: BOP çöktü

Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Davutoğlu, Bush yönetiminin 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin çöktüğünü söyledi

19 Aralık 2008 02:00

Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu, Bush yönetiminin 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin çöktüğünü söyledi.

Davutoğlu, Le Monde gazetesine konuştu. ABD'nin yeni başkanı seçilen Barack Obama'nın, çok taraflı yeni bir yaklaşım sözünü verdiğini hatırlatan Ahmet Davutoğlu, "tüm bölgesel oyuncuların sürecin bir parçası olduğunu hissedeceği kapsayıcı bir yaklaşım" gereğini vurguladı.

Davutoğlu, İran'a yaptırımın durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu, "şer ekseni" ilan etmek yerine, "istikrar ekseni" ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çatışma söyleminden kaçınılması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "Başta Filistinliler olmak üzere eğer oyuncular, izole edilir veya dışlanırsa, bu gerginliğin tırmanması demektir" ifadesini kullandı.

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