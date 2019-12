Başçı'dan ilk enflasyon tahmini

T24-



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyonun 2011 yılı sonunda orta noktası yüzde 6,9 olmak üzere yüzde 5,6 ile yüzde 8,2 aralığında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.





Başçı, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladığı basın toplantısında, temelde enerji fiyatlarındaki hızlı artışlar ve gümrük vergisi ayarlamaları gibi para politikasının kontrolü dışındaki gelişmelerden dolayı 2011 yıl sonu enflasyon tahminlerinin orta noktasını yukarı yönde 1 puan güncellediklerini ifade etti.





Merkez Bankası Başkanı Başçı, ''Enflasyonun 2011 yılı sonunda orta noktası yüzde 6,9 olmak üzere yüzde 5,6 ile yüzde 8,2 aralığında olacağını tahmin etmekteyiz'' dedi.





Enflasyonun 2012 yılı sonunda orta noktası 5,2 olmak üzere yüzde 3,4 ile yüzde 7 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdiren Başçı, enflasyonun orta vadede ise yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini belirtti.







Başçı: Her an fırtına başlayabilir



Yeniden yapılandırma



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başçı, bir gazetecinin, ''Zor bir dönemde mi görevi devraldınız?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''çok sağlam, sağlamlaştırılmış bir gemi devraldım. Fakat denizler biraz rüzgarlı, her an fırtına başlayabilir. Yani geminin sağlam olmasında fayda var, biraz daha sağlamlaştırmaya devam edeceğiz'' yanıtını verdi.Başçı, bir başka soru üzerine, Para Politikası Kurulu'nda bir başkan yardımcılığının boş olduğunu ifade ederek, ''O da benden boşalan yer'' dedi.Boş olan başkan yardımcılığı için bir isim önerdiğini belirten Başçı, şu anda sürecin ilerlediğini söyledi. Başçı, diğer başkan yardımcılıkları için henüz vakit bulunduğunu ve onunla ilgili herhangi bir görüşmelerinin olmadığını söyledi.Başçı, kamu ile ilgili ilave gelir olması durumunda bunların tasarrufuna ilişkin soru üzerine de Merkez Bankasının her zaman için maliye politikası açısından son derece muhafazakar olduğunu kaydetti.Bunun faydalarının Türkiye olarak görüldüğünü ifade eden Başçı, Türkiye'nin çok muhafazakar davrandığını, yüksek faiz dışı fazlaları uzun süre sürdürdüğünü ve kamu borcunun milli gelire oranını önemli ölçüde düşürdüğünü anlattı. Bu durumun krizde Türkiye'yi büyük ölçüde kurtardığına işaret eden Başçı, kamu borcunun düşük olmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.Başçı, ''Elbette siyasi iktidarlar yatırım yapmak, harcama yapmak isterler. Bunların faydası da mutlaka vardır. Ama gelen gelirin bir miktarını da borç azaltmada, Hazine'nin borcu döndürme oranlarını düşürmekte kullanmaları daha iyi olur. Hem enflasyona hem finansal istikrara faydası olur diye düşünüyoruz. Bunun ötesinde bir şey söylememiz doğru olmaz görev tanımımız açısından, sonuçta siyasi tercihtir'' diye konuştu.Başçı, ''Yılın ilk çeyreğinde kredi büyümesinde bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşlama gözlense de kredilerin artış hızı henüz finansal istikrar açısından makul görülen oranlara inmemiştir. Kredilerdeki artış eğiliminde arz ve talep yönlü etkenler rol oynamaktadır. Arz tarafında, kredi piyasasındaki yoğun rekabet etkili olurken, iktisadi faaliyetin olumlu seyri ve istihdam koşullarındaki iyileşme kredi talebinin canlı kalmasını sağlamaktadır. Ancak uygulamakta olduğumuz parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde kredi kullanımının ivme kaybetmeye devam edeceğini tahmin etmekteyiz'' dedi.Öncü göstergelerin istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam ettiği yönünde sinyal verdiğine işaret eden Başçı, ''Türkiye'de şu anda istihdam rekor bir hızla artıyor. Bu artış hem nüfus artışını absorbe ediyor hem de işgücüne katılımdaki artışı karşılıyor. Dolayısıyla işsizlik oranı düşmeye devam ediyor'' şeklinde konuştu.