-Başçı: Yıl sonu hedeflerine rahat ulaşacağız İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, kredi büyümesinde son 10 günlük ortalamalara bakıldığında yüzde 10'luk bile seyrin altına düştüğünün görüldüğüne dikkati çekerek, ''Bizim arzu ettiğimiz gibi kredilerdeki yavaşlama 10 civarında dalgalanmaya devam ederse, hem yıl sonu hedeflerine çok rahat ulaşacağız, hem de bundan sonraki 2012 yılıyla ilgili riskler açısından çok rahat olacağız'' dedi. Başçı, ''Finansal İstikrarın, Enflasyon Hedeflemesine Dahil Edilmesi'' konulu konferans sırasında, gazetecilerin Merkez Bankası'nın ''bankaların likidite yönetimlerini kolaylaştırmak ve toplam fonlama maliyetlerini öngörebilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağlamayı planladığı fonlama miktarı hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmesi''ni içeren duyuruyla ilgili sorularını yanıtladı. Başçı, şöyle konuştu: ''Ama son 20 günlük ortalamalarda henüz değil. Bizim arzu ettiğimiz gibi kredilerdeki yavaşlama 10 civarında dalgalanmaya devam ederse, hem yıl sonu hedeflerine çok rahat ulaşacağız, hem de bundan sonraki 2012 yılıyla ilgili riskler açısından çok rahat olacağız. Çünkü eğer yüzde 10'luk seviyede giderse, cari açıktaki kapanma bizim öngörümüzden bile daha hızlı olabilir. Bundan dolayı ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini belirlerken, kredi büyümesine dikkat ediyoruz. Kurul kararında da dikkat ederseniz kredilere atıf daha fazla. Krediler, yurt içi talep, enflasyon beklentileri... Oralarda hızlanma anlamında kötüleşme görürsek, o zaman bir miktar daha sıkı politika izleyebiliriz. Oralarda bilakis tam tersine ciddi bir şekilde eksiye gidiş görürsek, o zaman da tam tersine ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini aşağıya çekebiliriz.'' -''Sinyal vermek istersek artırabiliriz de çekebiliriz de''- Erdem Başçı, kredi büyümesinin çok hızlı şekilde aşağı gelmesi halinde ne şekilde politika izleyecekleri yönündeki soru üzerine, ''Eğer sinyal vermek istersek fonlama maliyetini fiilen de artırabiliriz, alt sınırı da yukarı çekebiliriz'' dedi. Kredilerdeki büyümenin yüzde 10'larda devam etmesinin cari açığa etkisine ilişkin soruya Başçı, ''Cari açıkta ocak, şubat aylarında çok daha hızlı bir kapanma görebiliriz. Zaten mevduat artış hızı 10'lar seviyesinde olduğu için, o, bankaların en azından ekstra ilave dış finansmana ihtiyaç duymayacaklarını kabaca gösteriyor. Çekirdek dışı yükümlülükler dediğiniz taraf, kendisini ayarlamış oluyor'' yanıtını verdi.