Başçı Türkiye'nin gizli servetini açıkladı

T24

Yerel kanallarda yayınlanan Anadolu'da Sabah programının Başkent Konukları'na katılan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyon, kredi kartı borçları, yastık altındaki altınlar, enflasyon üzerine açıklamalar yaptı.Yeni dönemde rezervlerin içinde altının payının artmasını arzu ettiklerini kaydeden Başçı, "Daha çok altın, daha az döviz kompozisyonuna ilerliyoruz. Bunu yapmak için Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılıkların bir kısmını altın cinsinden tutulmasına izin vermek. Vatandaşın yastık altındaki altınların banka mevduatına altın depo hesaplarına dönüşmesi vatandaşların gelir elde etmesi aynı zamanda merkezin altın rezervlerinin güçlendirilmesi yönünde adımlar atabiliriz." şeklinde konuştu.Türkiye'de yastık altındaki altının miktarının çok kesin olmadığını dile getiren Başkan Başçı, "Ancak altın ithalatından yola çıkarak ihracatı düştüğünüzde tahminler yapılabiliyor. Oldukça yüksek altın stoğu olduğunu tahmin ediyoruz. Özellikle Türkiye'de gelenektir, düğünlerde çok fazla altın verilir. Vatandaşın evinde tuttuğu altınların çok fazla rapor edildiğini düşünmüyorum. Bu Türkiye'nin gizli serveti. Bir Hindistan, bir Türkiye'de böyle bir gelenek var." değerlendirmesi yaptı.Zorunlu karşılıklarda indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin değerlendirme yapan Başçı, zorunlu karşılıkların 2011 yılında önemli ölçüde değişiklikler yaparak kullanıldığını söyledi.Aşırı hızlı kredi büyümesini makul seviyelere indirmesi açısından önemli olduğunu, Merkez'in piyasayı fonlar hale geldiğini ifade eden Başçı, zorunlu karşılıkların Merkez Bankası'nın elini güçlendirdiğini dile getirdi.