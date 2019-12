-Başçı: Türk Lirasında değer kaybı geçici olur İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ''Şu an temelleri itibariyle baktığımızda Türk Lirasında daha fazla değer kaybı olursa, bunun geçici olacağını ve önümüzdeki bir yıllık çerçevede tekrar Türk Lirasının nispi olarak değer kazanmaya devam edeceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz'' dedi. Başçı, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) CEO Forumu sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin probleminin aşağı yukarı aynı olduğunu, kamu borcu problemlerinin artık konuşulur olmaktan çıkması gerektiğini ifade etti. Başçı, bunun için de 21 Temmuz'da Avrupa'da Liderler Zirvesinde alınan kararların bir an önce hayata geçmesi ve Avrupa Merkez Bankasının mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde devreden çıkmasının herkes tarafından arzu edildiğini vurguladı. -''Çok ciddi bir sorun görünmüyor''- Toplantıda bunlarla ilgili görüşlerini paylaştığını, bu görüşlerin zaten IMF ve Dünya Bankası toplantılarında ortak görüş olarak ortaya çıktığını belirten Başçı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Özel sektörümüzün de işlerini daha rahat, daha emin, geleceğe güvenle bakarak yapabilmeleri için şu anda bir numara öncelik bu... Onun dışında Türkiye ile ilgili benim görebildiğim kadarıyla çok ciddi bir sorun şu an itibariyle görünmüyor. Özel sektörümüz de oldukça kendinden emin görünüyor. Değişen şartlara uyum yeteneği çok önemli. Türkiye'de özel sektörde değişen şartlara uyum yeteneği son derece yüksek. Biz de Merkez Bankası olarak zaten ne yapabileceğimizi, hangi durumda hangi politika aracıyla gereken desteği ekonomiye verebileceğimizi daha önceden açıklamıştık. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onları paylaşmış olduk.'' -''Gözlenen değer kaybı hem gerekli, aynı zamanda yeterlidir''- Erdem Başçı, dolardaki yükselişe ilişkin sorular üzerine de Türk Lirasının haddinden fazla aşırı değerli olduğu dönemde, Kasım 2010 döneminde bu durumdan çok memnun olmadıkları ve ilave bir değerleme baskısını istemedikleri konusunda beyanları olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Şu anda da söylediğimiz şey şu; Türk Lirasındaki şu ana kadar gözlenen değer kaybı hem gerekli, aynı zamanda şu an itibariyle yeterlidir. Bundan sonra ilave değer kayıpları Merkez Bankası tarafından arzu edilen bir durum olmaz. Onu söyledik. Biz de politikamızı buna göre uyumlaştırdık. Faiz koridorunu daraltmamız, burada attığımız en önemli adımdır. Onun dışında diğer adımlarımızı 4 Ağustos'ta zaten ilan etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla burada yeni bir durum söz konusu değil. Serbest kur rejimi çalışmaya devam ediyor. Küresel bir rahatsızlık olduğu sürece, güvenli liman arayışı nedeniyle Amerikan Dolarına dönem dönem rağbet olabiliyor. Türk Lirasında oynaklık bu anlamda, değer kaybı anlamında diğer ülkelere göre şu anda son derece nispi olarak düşük. O yüzden Türk Lirası, son bir aylık dönemde nispeten daha az değer kaybetti. Bundan sonra da hem inişlerde hem çıkışlarda daha az dalgalı Türk Lirası izlememiz için her türlü yapısal şartlar yerinde. Aynı zamanda da para politikası açısından da şartlar yerinde. Bu demek değildir ki 'Türk Lirası daha fazla değer kaybetmez veya daha fazla değer kazanmaz.' Her ikisi de olabilir. Ama şu an temelleri itibariyle baktığımızda, Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybı olursa, bunun geçici olacağını ve önümüzdeki bir yıllık çerçevede tekrar Türk Lirası'nın nispi olarak değer kazanmaya devam edeceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şu an o açıdan rahatız.'' -Doğalgaz ve elektrik zammı...- Doğalgaz ve elektrik zamlarının enflasyon hedeflerinde bir değişiklik yaratıp yaratmayacağı sorusu üzerine ise Başçı, benzin fiyatlarında olduğu gibi otomatik fiyatlama mekanizmalarının çalışması gerektiğini, bu yönde atılmış adımları da zaten önceden varsayımlarına koyduklarını söyledi. Normal şartlar altında döviz kurlarında, petrol fiyatlarında, enerji fiyatlarında bir hareketlenme, bir değişiklik olursa bunların gecikmeksizin Türkiye'deki fiyatlara da yansıtılmasının hem fiyat istikrarı açısından, hem finansal istikrar açısından, hem iş aleminin önünü görebilmesi açısından son derece faydalı olduğunu ifade eden Başçı, bunu sağlıklı bir gelişme olarak gördüklerini belirtti. Başçı, ''Enflasyon tahminlerimizde de zaten otomatik fiyatlama mekanizmalarının yıl sonuna kadar çalışacağı varsayımı vardı. Bir sonraki enflasyon rakamında, burada eğer bir güncelleme yapmak gerekiyorsa o güncellemeleri yine yaparız. Ama varsayımlarımız içinde büyük ölçüde bunlar vardı'' dedi.