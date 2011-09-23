-Başçı: Türk lirası değer kazandı ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ağustos ayında alınan tedbirlerden sonra Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke paraları karşısında değer kazandığını, avroya karşı ise istikrarlı bir seyir izlediğini bildirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası yıllık toplantıları nedeniyle ABD'nin Vaşington kentinde bulunan Başçı'nın, bu toplantıda yaptığı sunumdaki mesajlarına yer verildi. Açıklamaya göre, Erdem Başçı, toplantıda, kasım 2010 tarihinden bu yana alınan tedbirlerin küresel sorunların Türkiye üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçladığını kaydetti. Uyguladıkları politika bileşiminin hem enflasyonu hem de cari açığı düşürücü yönde belirlendiğini ifade eden Başçı, likidite politikası ve finansal sektör politikalarının oldukça sıkı durumda iken, politika faiz oranının ekonomik büyümeyi destekleyici bir düzeyde bulunduğunu belirtti. Mevcut politika duruşunun net etkisinin enflasyonu düşürücü yönde olduğuna dikkati çeken Başçı, şu mesajları verdi: ''Enflasyonun 2012 yılı sonunda yüzde 5'lik hedefe rahatlıkla ulaşabileceğini öngörüyoruz. Finansal istikrara yönelik alınan önlemler de amacına ulaşmaktadır. Mevduatın vadesi uzamaya devam etmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların ve uzun vadeli dış finansmanın payında artış gözlüyoruz. Kredilerin artış hızı ve kompozisyonu arzu edilen yönde ilerlemektedir. İç ve dış talebin dengelenme süreci başlamıştır. Temmuz ayından itibaren cari açıkta belirgin bir iyileşme gözlenmektedir.''