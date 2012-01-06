Başçı: TL'ye yatırım yapan kazanacak

T24 - Merkez Bankası Başkanı Başçı, 2012 yılında TL'ye yatırım yapanların hep kazanacağını kaydetti.





Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Bursa TSO'da ''Para Politikaları'' konulu konferans verdi.



Kurdaki hareketle ilgili değerlendirme yapan Başçı, "1 dolar 1 TL olsaydı Türkiye için büyük bir risk oluşurdu" dedi.



"2012'de TL'ye yatırım yapanlar kazanacak" diyen Başçı, bu yıl TL'nin değer kazanmasına izin vereceklerini kaydetti.



Merkez Bankası Başkanı, 2012'nin TL'nin dünyada en çok güçlenen, en çok değerlenen paralarından birisi olduğu bir yıl olacağını söyledi.



Başçı, Merkez Bankası'nın birinci önceliğini enflasyonun oldukça düşük seviyede ve istikrarlı olması olarak gösterdi.



Başçı, ''Cari açığa ilişkin aldığımız tedbirlerin hepsi cevap verdi ve başarıya ulaştı'' dedi.





