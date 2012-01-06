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Ekonomi

Başçı: TL'ye yatırım yapan kazanacak

Merkez Bankası Başkanı Başçı, 2012 yılında TL'ye yatırım yapanların hep kazanacağını kaydetti.

06 Ocak 2012 02:00

T24 - Merkez Bankası Başkanı Başçı, 2012 yılında TL'ye yatırım yapanların hep kazanacağını kaydetti.
 
 
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Bursa TSO'da ''Para Politikaları'' konulu konferans verdi.


Kurdaki hareketle ilgili değerlendirme yapan Başçı, "1 dolar 1 TL olsaydı Türkiye için büyük bir risk oluşurdu" dedi.


"2012'de TL'ye yatırım yapanlar kazanacak" diyen Başçı, bu yıl TL'nin değer kazanmasına izin vereceklerini kaydetti.


Merkez Bankası Başkanı, 2012'nin TL'nin dünyada en çok güçlenen, en çok değerlenen paralarından birisi olduğu bir yıl olacağını söyledi.


Başçı, Merkez Bankası'nın birinci önceliğini enflasyonun oldukça düşük seviyede ve istikrarlı olması olarak gösterdi.


Başçı, ''Cari açığa ilişkin aldığımız tedbirlerin hepsi cevap verdi ve başarıya ulaştı'' dedi.


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