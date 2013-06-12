Başçı: Son bir ayda 8 milyar dolar çıktı

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, dolara yapılan müdahale sonrası ilk kez konuştu. Son dönemdeki gelişmelerin etkisiyle Türkiye'den çıkan para miktarını açıkladı.



Giresun Sanayi Odası'nda basın toplantısı düzenleyen Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kur konusunda rahatız, ancak oynaklık seviyesinde piyasaya bir sinyal vermemiz gerekiyordu" diyen Başçı, "Dün, iç ve dış gelişmeler paniğe yol açmasın, yatırımcı daha fazla pozisyon kapatmasın diye bir günlüğüne ek parasal sıkılaştırma yaptık" şeklinde konuştu.

"TL'yi dün istikrara kavuşturduk" diyen Başçı, "Dün ROM etkili çalıştı ve bankalar 2 milyar dolar kullandı, mekanizma çalıştı" ifadesini kullandı.

Döviz kurlarında bir oynaklık olduğunu söyleyen Başçı, bu oynaklığın Türkiye'ye özgü olmadığnını söyledi.

Başçı, "Liradaki oynaklık cari açık veren gelişen ülkeler arasında en az seviyede" dedi.



'7-8 milyar dolar çıkış oldu'



Başçı, Türkiye’den ne kadar para çıktı sorusuyla ilgili olarak, “Mayıs ayının ortalarında az önce bahsettiğim tedirginlik başladı. Kısa vadeli pozisyonlarda kapanışlar oldu ama yerleşik pozisyonlar bunları karşıladı. 7-8 milyar dolar çıkış oldu.

En büyük etkisi Borsa İstanbul’a oldu. Rezerv opsiyon mekanizmasından da 2 milyar liralık azalma oldu. Bankalarımız borçlanmaya devam ediyor” dedi.



'FED sonrası oynaklık düşecek'



Başçı gelecek hafta Fed toplantısı sonrasında TL üzerindeki oynaklığın da düşeceğini söyledi ve "Bu satış dalgası geçtiğinde ve panik yatıştığında Türk tahvillerinin cazibesi artacak" değerlendirmesinde bulundu.



'Toparlanma hız kazanacak'



Yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümede toparlanmanın hız kazanacağını kaydeden Başçı, enflasyonun Ağustos ayından itibaren düşüş sürecine gireceğini söyledi. Başçı bunun yanında cari açığında OVP öngörüleri ile uyumlu seyrettiğini kaydetti.



'Cari açık 60 milyar dolar olacak'



Yurtiçi talebin ilk çeyrekte toparlandığını kaydeden Başçı, bu durumun cari açığı bir miktar yükselteceğini belirtti. Başçı, cari açığın kademeli olarak artarak 60 milyar dolara ulşacağını öngördüklerini aktardı.



'Türk bankaların finansman sornu yok'



"Türk bankalarının şu an dış finansmanla ilgili hiçbir sorunu yok" şeklinde konuşan Başçı, "Kredi açısından iyi bir dönemdeyiz, Mayıs sonunda kredilerde hızlı artış oldu" dedi.